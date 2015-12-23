Diyarbakır'da bir mağarada insana ait 15 kafatası bulundu

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi’nde bir mağarada insana ait 15 kafatası ile kemikler bulundu. İlçeye bağlı Salihli köyünde yaşayan Mehmet Bakır, ceviz ağacı dikmek için iş makinesiyle tarihi Hilar Mağaralarının yamacındaki arazide çalışma yaptığı sırada mağara girişine rastladı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Bakır'ın, konuyu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine jandarma ekipleri, mağaranın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kaymakamlığın talebi üzerine köye giden Diyarbakır Arkeoloji Müzesi ekipleri, yaptıkları incelemede mağarada insana ait 15 kafatası ile kemikler buldu.

Üzeri toprakla kapatılan kemiklerin detaylı incelenmesi için girişi kapatılan mağara koruma altına alındı. Mağarada kazı çalışması yapılacağı belirtildi.