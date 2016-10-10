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Eğitim

Diyarbakır'da Kürtçe eğitim veren özel okul kapatıldı

Ekipler, kararı bildirdikten sonra okulun kapısına mühür vurdu.

10 Ekim 2016 19:10

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 15 Eylül 2014'te açılarak Kürtçe eğitim veren ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nca "özel okul statüsü"ne alınan "Ferzat Kemanger Eğitim Destek Evi", "Milli Eğitim yönetmelik ve mevzuata aykırı eğitim verildiği" gerekçesiyle mühürlenerek kapatıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, yaşları 5-11 arasında değişen çocuklara Kürtçe eğitim verilen binada inceleme yapan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin raporuyla eğitim destek evinin kapatıldığı bildirildi. Ekipler kararı bildirdikten sonra okulun kapısına mühür vurdu.

Eğitim destek evinin kapısına vurulan mühürde yer alan tutanakta, şu ifadeler yer aldı:

“Diyarbakır Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 9 Ekim 2016 tarih ve 14211706/663.07/10998529 sayılı "Ferzat Kemanger Eğitim Destek Evi" konulu yazılarına istinaden, ilimiz Bağlar ilçesi sınırları dahilinde Şeyhşamil Mahallesi 571 Sokak adresinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Ferzat Kemanger Eğitim Destek Evi’nin "Milli mevzuata aykırı olarak faaliyet yürütmesi" nedeniyle kapatma işleminin uygulandığına dair iş bu kapatma tarafımızdan tanzimle birlikte imzalanmıştır.”

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