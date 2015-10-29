Kürtçe eğitim veren okul kapatıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Eğitim-Sen ve Kürdi-Der tarafından açılan ve Kürtçe eğitim veren "Dibistana Seretayî ya Ahmet Bayhan" (Ahmet Beyhan İlkokulu), Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, izin alınmadan açıldığı gerekçesiyle mühürlenerek kapatıldı. Eğitim-Sen Nusaybin Şube Başkanı Kadri Baysal, "26 Ekim'de valiliğe böyle bir çalışma yaptığımızı deklare ettik, beyanda bulunduk. Aradan iki gün geçmeden hemen gelip okulumuzu kapattılar. İnsan hakları ihlalidir, ana dilde eğitim alma hakkı ihlal edilmiş bulunmaktadır" dedi.

DHA'nın haberine göre, Eğitim-Sen ve Kürdi-Der'in Nusaybin'in Gırnavs Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde bir hafta önce açtığı Ehmet Bayhan İlköğretim Okulu'na kilit vuruldu. Kürtçe eğitim veren okula bugün giden Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, okulu, izinsiz açıldığı gerekçesiyle mühürlemek istedi. Okul görevlileri engel olmak isteyince polis çağırıldı. Okula gelen polis ekipleri eşliğinde boşaltılan okul, Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

Eğitim-Sen Nusaybin Şube Başkanı Kadri Baysal, okulun Eğitim-Sen ve Kürdi-Der Nusaybin temsilciliklerinin girişimleri ile Nusaybin Belediyesi'nin de desteleriyle açıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Anadilde, aileleriyle konuştukları dilde eğitim görebilmeleri için Eğitim-Sen ve Kurdi-Der öncülüğünde bu çocuklara eğitim vermek istedik. Eğitim-Sen ve Kurdi-Der tüzüklerimiz bize izin veriyor. Bu kapsamda belediyemizle iş birliğine giderek burada çocuklarımıza yönelik eğitim vermek istedik. Maalesef bin yıldır beraber yaşadığımız, kardeşiz dediğimiz kardeşlerimiz tarafından bir tahammülsüzlük gösterildi. 26 Ekim'de valiliğe böyle bir çalışma yaptığımızı deklare ettik, beyanda bulunduk. Aradan iki gün geçmeden hemen gelip okulumuzu kapattılar. İnsan hakları ihlalidir, ana dilde eğitim alma hakkı ihlal edilmiş bulunmaktadır."