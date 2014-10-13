Diyarbakır'da Kobanê eylemlerine katılan 45 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da IŞİD'in Kobanê saldırılarını protesto gösterilerinde 12 kişi hayatını kaybetmişti. Olayların ardından gözaltına alınan 189 kişi'den 175'i adliyeye sevk edildi.

12 kişinin ölümüne 14'ü polis 63 kişinin yaralanmasına neden olan gösterilerle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında olaylara karıştıkları iddiasıyla 189 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 175'i sorguları tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi.

Savcılık ve mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 112'si serbest bırakılırken, 45 kişi tutuklandı, 18 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Emniyetteki 14 kişinin ise sorgusunun sürüyor.

Öte yandan, olaylarda öldüğü iddia edilen Mesut Menekşe'nin olaylarla ilişkisi bulunmadığı, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

(AA)