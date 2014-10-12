3 Alman gazeteci Diyarbakır'da gözaltında

Üç Alman gazeteci Diyarbakır’da Kobanê eylemlerini takip ettikleri sırada gözaltına alındı. 11 Ekim cumartesi günü gözaltına alınan gazeteciler için ‘ajan-provokatör’ suçlaması yapılıyor.

Evrensel.net'in haberine göre, bir süredir Kobanê sınırında görev yapan Almanya’daki sosyalist gazete Jungewelt’in foto muhabiri Björn Kietzman ile Alman gazeteciler Chris Grodotzski ve Ruben Neugebauer’in Diyarbakır’daki olayları takip ettikleri sırada gözaltına alındılar.

İHD Diyarbakır şubesinden alınan bilgiye göre gazetecilerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu ve Alman Konsolosluğu'nun gazeteciler için devreye girdiği öğrenildi.