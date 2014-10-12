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Dünya

Desmond Tutu'dan Kobanê'ye destek çağrısı

Türkiye’de Kürt sorununun çözümüne ilişkin duyarlılığı ve girişimleriyle tanınan Başpiskopos Desmond Tutu, Güney Afrika’da düzenlenen Kobâne eylemlerine katıldı

12 Ekim 2014 16:04

Çetin Çeko

Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde Kürt İnsan Hakları Eylem Grubu ve Kürt Derneği tarafından organize edilen Kobanê’ye destek eylemine Başpiskopos Desmond Tutu da katılarak, IŞİD’in Kobanê'ye, Kürt halkına karşı saldırılarını protesto etti.

Hawarnews ajansı kaynaklı haberde, St George Katedrali önünde yapılan eyleme çok sayıda Güney Afrikalı destek verirken, Güney Afrika medyası da eyleme ve Kobani’deki son duruma ilişkin haberlere geniş yer verdi.

Başpiskopos Desmond Tutu, Türkiye’de Kürt sorununun çözümüne ilişkin duyarlılığı ve girişimleriyle tanınıyor. Tutu, Kürt sorunun barışçıl yollardan diyalog ile çözülmesi gerektiğini, bölgede kalıcı bir barış için ise Kürtlerin ulusal ve demokratik haklarının gasp eden devletlerin bu hakları tanımalarıyla çözüme kavuşabileceğini savunuyor.

Kürt sorununun çözümüne ilişkin birçok uluslararası konferans ve toplantıya katılan Tutu, Güney Afrika deneyimi ve ulusal ve etnik çatışmaların çözümünde akil insanlar arasında yer alan önemli isimlerden biri. Desmond Tutu’nun ismi Kürt sorununun çözümü için ilerde kurulabilecek uluslararası komisyonlarda da geçmekte.

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