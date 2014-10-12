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Politika

'Kobani eylemlerinde ölümlerin sorumlusu HDP ve CHP'dir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çözüm sürecinin şımarıklığa müsamaha göz yummak olmadığını söyledi

12 Ekim 2014 21:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobanê eylemlerine değerlendirdiği konuşmasında, seçimlerden kaybedenlerin kazanmak için saldırılar yaptıklarını ileri sürdü. Erdoğan, eylemlerde ölenlerin sorumluluğunun HDP ve CHP olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'tan sonra Gümüşhane'de de toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:


'Eylemlerin arkasında PKK var, HDP var, anamuhalefet partisi var'

 

"Kaybedenler hepsi biraraya geldi, yeni bir operasyon yeni bir ameliyat yapmaya çalışıyorlar. Son sokak hadiselerinin Aynel Arap ve yani Kobani'yle ilgili olduğunu söylüyorlar. Ama değil. Bu eylemlerin ardında kimin olduğuna, kimin bu eylemlere sempatiyle yaklaştığına övdüğü bakın. Kim var, PKK var.. Onun gölgesindeki siyasi parti var. Başka kim var? Anamuhalefet partisi var, o malum medya, o kalemler var. Uluslararası medya var. Amaç Kobani değil, amaç bu birliği bozmak. Ama bu birliğimizi bozamayacaklar."

 

'Çözüm süreci şımarıklığa müsamaha göstermek değildir'

 

"Çözüm süreci şımarıklığa müsamaha değil, vandallığa göz yummak değildir. Bizimle bu süreçte hâlâ terör örgütünden talimat alanlarla hiçbir işimiz olmaz. Bu süreç birilerinin şımarıklığına boyun eğme süreci değildir. Biz bugüne kadar tamamen iyi niyetle bu süreci devam ettirdik. Bundan sonra da bu süreç devam edecek. Bizle bu yolda yürümek istemeyenlerle bizim hiç bir işimiz olamaz. Kaybeden biz olmayız, kaybeden onlar olur. Bu süreç birilerini tamin etme süreci değildir. Bizimle anayasa ve yasalar çerçevesinde yürümek isteyenlerle biz bu yolda yürürüz, istemeyenlerle teröre zemin hazırlayalara, terör talimatıyla hareket edenlere de 'uğurlar olsun' deriz."

 

'Türkiye, IŞİD terör örgütüne destek veriyor' diyorlar'

 

Kobanê eylemlerindeki ölümlerin sorumluluğunun muhalefet partilerine ait olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bunların katili kim? Bunların katili 'sokağa çıkın' çağrısı yapan malum parti ve buna destek veren anamuhalefet partisidir. Düşünebiliyor musunuz? 'Türkiye, IŞİD terör örgütüne destek veriyor' diyorlar. Çünkü yurtdışından bunlara bir görev verilmiş. Başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım döneminde Türkiye, ne IŞİD'e ne herhangi bir terör örgütüne herhangi bir destek vermemiştir. Bunu ileri sürenler, söylediklerini ısptala mükelleftir. Eğer ispat edemezlerse de alçaktırlar ve vatan hainidirler" ifadelerini kullandı.

 

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