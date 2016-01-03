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Diyarbakır’da gözaltına alınan 24 kişiden 23’ü serbest bırakıldı

Gözaltına alınanlar arasında, akademisyen, gazeteci ve aktivistler de vardı

03 Ocak 2016 20:34

Rabia Çetin

Diyarbakır’da 31 Aralık’ta gözaltına alınan Kürdsat Kameramanı Baran Ok, Michigan Üniversitesi'nde akademisyen olan Haydar Darıcı ve diğer 21 kişi serbest bırakıldı. 1 kişi tutuklandı.

“Barış İçin Yürüyorum İnisiyatifi" olarak 27 Aralık 2015 günü Bodrum’dan yola çıkarak Muğla, Ankara, Adana ve Urfa’dan katılımlarla Diyarbakır'a ulaşan grup, 31 Aralık günü sokağa çıkma yasağının olduğu Sur ilçesine yürüyüş yapmak istedikleri sırada gözaltına alınmıştı.

24 kişi, Cumhuriyet Savcısı tarafından “Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına faaliyette bulunmak" ve "2911 sayılı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etmek" iddialarıyla tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen kameraman Baran Ok, Haydar Darıcı ve diğer 21 kişi serbest bırakıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi de tutuklandı.

 

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