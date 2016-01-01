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Polis Diyarbakır’da kameramanı gözaltına aldı, zırhlı aracı gazetecinin üzerine sürdü!

Gözaltına alınan kameraman henüz serbest bırakılmadı

01 Ocak 2016 12:56

Diyarbakır’da dün Sur’a yürüyen kalabalığa tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulunan polis, bu esnada çekim yapan Kürtsat News kameramanı Baran Ok’u gözaltına aldı. Ok’un gözaltına alındığı sırada Kürtsat News Bölge Sorumlusu Ferat Mehmetoğlu, “Durun o benim kameramanım, gözaltına almayın” diyerek polise tepki gösterdi. Mehmetoğlu'nun tepkisine rağmen Baran Ok'u  gözaltına alan polis, zırhlı aracı da Mehmetoğlu’nun üzerine sürdü.

Diyarbakır Valiliği, dün tüm gösteri ve yürüyüşleri yasakladı. Ancak yasağa rağmen HDP, DBP, KJA, DTK, HDK ve Barış Grubu öncülüğünde sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur’a yürüyüş düzenlendi. Polisin yürüyüşe müdahalesi sırasında Baran Ok da çekim yaptığı için gözaltına alındı. Kameramanın gözaltına alınmasını engellemeye çalışan Ferat Mehmetoğlu, önce polislerle konuşmaya çalıştı. “Durun o benim kameramanım, gözaltına almayın” diyen Mehmetoğlu, polislerden, Ok’un kameraman olması nedeniyle serbest bırakılmasını talep etti ve zırhlı aracın önünde durdu. Polisin, Mehmetoğlu’nun önünde durduğu zırhlı aracı üzerine sürdüğü anlar kameralara yansıdı. Baran Ok ise henüz serbest bırakılmadı.

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