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Barış için Diyarbakır'a yürüyenlere ‘örgüt faaliyeti’ suçlaması

Barış İnisiyatifi, sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek için Diyarbakır'a yürümüştü

01 Ocak 2016 21:13

Kendilerine 'Barış İnisiyatifi' adını veren ve Bodrum'dan Diyarbakır'a giden 24 kişi dün gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi ise "Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına faaliyette bulunmak" oldu. 

Haberdar'dan Dilek Kılıçgedik'in haberine göre,“Barışa Yürüyorum” adı altında bir inisiyatif kuran barış yanlılarının Diyarbakır yolculuğu gaz, tazyikli su ve gözaltıyla sonuçlandı. Bodrum’dan yola çıktılar, Diyarbakır’a ses vermek için geldiler ancak gözaltına alındılar. Barış İnisiyatifi üyelerinin de aralarında bulunduğu 24 kişi dün gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi ise “Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına faaliyette bulunmak” oldu.

Barış İnisiyatifi üyeleri dün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarını ziyaret etti. Grup üyeleri, sokağa çıkma yasaklarının sona erdirilmesini, müzakerelerin yeniden başlamasını istedi. Aralarında Sanatçı İlkay Akkaya ve Yasemin Göksu’nun da bulunduğu 55 kişilik Barış İnisiyatifi üyeleri ziyaretin ardından belediye önündeki basın açıklamasına katıldı.

 HDP, DBP, HDK, DTK Eşbaşkanlarının olduğu kalabalık grubun Sur ilçesine yürüyüşüne polis, gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Gözaltılar sırasında Bodrum’dan Diyarbakır’a gelen gruptan 5 kişi de gözaltına alındı. Akademisyen Haydar Darıcı, Kurdsad çalışanları gazeteciler Baran Ok olmak üzere 24 kişiyi gözaltında bulunuyor.

 

Suçlama: Örgüt adına faaliyette bulunmak

 

24 kişinin müdahale sonrası gözaltına alındığını belirten avukat Gülşen Özbek, gözaltındakilerle görüştüklerini söyledi. Avukat Özbek, basın açıklaması ve yürüyüşe katılanlar hakkındaki suçlamayı ise şöyle sıraladı; “Suçlamalar,  ‘örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına faaliyette bulunmak ki  KCK, PKK adına faaliyette bulunmak  deniyor. Bir de 2911 sayılı ‘gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etmek’ten suçlanıyorlar. 24 kişi hakkında gözaltı süreci devam ediyor. Muhtemelen yarın adliyeye sevk edilmelerini bekliyoruz. Bugün gözaltı süresi uzatıldı. Muhtemelen 48 saatlik gözaltı süreleri dolduğunda yarın savcılığa sevk edilecekler.”

 

“Arkadaşlarımızı almadan gitmeyeceğiz”

 

Bodrum'dan gelen Pınar Ercan, Pınar Öğrenci, Arzu Erdemir, Atalay Yeni, Aziz Kılınç’ın gözaltında olduğunu doğrulayan Türkiye’nin ilk vicdani retçilerinden Vedat Zencir, arkadaşlarının serbest bırakılmasını beklediklerini ifade etti.

Vedat Zencir, “Bodrum’dan grubumuzdan büyük bir bölümü geri döndü, bizler de arkadaşlarımızın gözaltından çıkarılmasını bekliyoruz.  Onları aldıktan sonra biz de geri dönüş yapacağız. Bizden 5 kişi gözaltında şu anda. Biz Terörle  Mücadele Müdürlüğü’ne gidiyoruz. Onlara kıyafet götüreceğiz. Onları almadan gitmeyeceğiz” dedi.

 

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