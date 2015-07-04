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Kültür-Sanat

Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri, Dünya Kültür Mirası oldu

Türkiye'yi sevindiren haberi Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik verdi

04 Temmuz 2015 23:14

Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri'nin "Dünya Kültür Mirası" olarak tescillendi. Müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik verdi.

39. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komite toplantısı, Almanya'nın ev sahipliğinde Bonn kentinde gerçekleşti. Toplantıda, Türkiye'den Efes ve Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri'nin "Dünya Kültür Mirası" listesine alınıp alınmaması konusu da görüşüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, toplantıda Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin Unesco Dünya Kültür Mirası listesine alınmasına karar verildi. Komite, Efes’in listeye girip girmeyeceğine de karar verecek.

Müjdeli haberi Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik verdi. Bakan Çelik, haberi Twitter’dan şöyle duyurdu:

"Beklediğimiz müjdeli haberi aldık. “Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri” UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesine karar verildi. Haber Almanya’da Dünya Miras Komitesi 39. Dönem Toplantısı’ndan az önce geldi. Böylece Türkiye’nin listedeki varlık sayısı 14’e yükseldi. Diyarbakır Surları dünyanın en eski yapılarından. Hevsel Bahçeleri de Dicle’nin kıyısında kurulan verimli, bereketli topraklar. Aynı toplantıda Efes dosyamız da görüşülecek. Yüzleri güldürmek için şimdi sıra Efes’te.

Adaylık süreci boyunca emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

Diyarbakır Surları:

Hevsel Bahçeleri:

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