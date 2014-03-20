Hevsel'de kesimler durdu, ağaçlandırma yapılacak

Diyarbakır'ın Dicle Nehri kıyısındaki Hevsel Bahçeleri'nin kampus içinde kalan kısmında Dicle Üniversitesi'nin ağaçları kesmesini protesto etmekle başlatılan çadırlı eylem nöbeti 20'nci gününde sonuç verdi.

Diyarbakır Valiliği tarafından ilgili kurumlara bir yazı gönderilerek ağaç kesiminin durdurulduğu bildirildi.

Hevsel Bahçeleri'nde Dicle Üniversitesi ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ağaç kesim çalışmalarının durdurulduğu bildirildi. radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Hevsel Bahçeleri'nde sürdürülen eylem 20'nci gününe girerken, Diyarbakır Valiliği'nin konuya ilişkin ilgili kurumlara bir yazı göndererek ağaç kesimini durdurttuğu öğrenildi.