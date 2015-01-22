Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri'nin yıkımına yargıdan iptal kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri’nde geri dönüşü imkansız doğa katliamına yol açacak olan “Yapı Rezerv Alanı” kararı, mahkeme tarafından iptal edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçelerinde geri dönüşü imkansız bir doğa katliamına yol açacak olan ‘Yapı Rezerv Alanı’ kararı, mahkeme tarafından iptal edildi.



Fakat İl Toprak Koruma Kurulu’nun Hevsel Bahçeleri’ndeki 7 bin 517 dönümlük arazinin tarım arazisi niteliğinden çıkartılması yönündeki kararının bakanlıkta halen onay bekliyor olması yine de tehlikenin tam olarak geçmediğinin bir göstergesi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi dava açtı

DİHA'nın haberine göre, Diyarbakır’ın güney batısında yer alan ve kentin yeşil alanıyla hem akciğeri, hem besin kaynağı hem de simgesi olan Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri’nde geri dönüşü imkansız doğa katliamına yol açacak “Yapı Rezerv Alanı” kararı, mahkeme tarafından iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Ağustos 2013’te aldığı kararla bin 100 hektarlık alanı imara açmıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise bu karar üzerine “yürütmenin durdurulması” talebiyle mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

UNESCO Dünya Mirası adaylık süreci devam ediyor

Başvuru, Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri’ne ilişkin UNESCO Dünya Mirası’na adaylık sürecinin devam etmesinin yanı sıra alanın yapılaşmaya elverişli olmadığı, imar planları ile birlikte kentin tarihi ve kültürel değerlerinin dikkate alınmamasından yola çıkılarak yapılmıştı.

Açılan davaya bakan Diyarbakır 1. Bölge İdare Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin kararını verdi. Mahkeme dosya ekindeki bilgi ve belgelerden yola çıkarak söz konusu alanın “imar planları ve üst ölçekli çevre düzeni planlarında yeşil alan olarak kaldığı, ancak bakanlık tarafından yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak istenen alanın yerleşime açılamaya elverişli olmadığı” kanaatine vardı.