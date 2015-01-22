T24 LogoT24 Logo
Çevre

Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri'nin yıkımına yargıdan iptal kararı

Diyarbakır'da Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tarım arazilerini tarım dışına çıkarılması yönünde aldığı karara yargıdan 'dur' kararı geldi

22 Ocak 2015 18:39

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri’nde geri dönüşü imkansız doğa katliamına yol açacak olan “Yapı Rezerv Alanı” kararı, mahkeme tarafından iptal edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçelerinde geri dönüşü imkansız bir doğa katliamına yol açacak olan ‘Yapı Rezerv Alanı’ kararı, mahkeme tarafından iptal edildi.

Fakat İl Toprak Koruma Kurulu’nun Hevsel Bahçeleri’ndeki 7 bin 517 dönümlük arazinin tarım arazisi niteliğinden çıkartılması yönündeki kararının bakanlıkta halen onay bekliyor olması yine de tehlikenin tam olarak geçmediğinin bir göstergesi.

 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi dava açtı

 

DİHA'nın haberine göre, Diyarbakır’ın güney batısında yer alan ve kentin yeşil alanıyla hem akciğeri, hem besin kaynağı hem de simgesi olan Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri’nde geri dönüşü imkansız doğa katliamına yol açacak “Yapı Rezerv Alanı” kararı, mahkeme tarafından iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Ağustos 2013’te aldığı kararla bin 100 hektarlık alanı imara açmıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise bu karar üzerine “yürütmenin durdurulması” talebiyle mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

 

UNESCO Dünya Mirası adaylık süreci devam ediyor

 

Başvuru, Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri’ne ilişkin UNESCO Dünya Mirası’na adaylık sürecinin devam etmesinin yanı sıra alanın yapılaşmaya elverişli olmadığı, imar planları ile birlikte kentin tarihi ve kültürel değerlerinin dikkate alınmamasından yola çıkılarak yapılmıştı.

Açılan davaya bakan Diyarbakır 1. Bölge İdare Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin kararını verdi. Mahkeme dosya ekindeki bilgi ve belgelerden yola çıkarak söz konusu alanın “imar planları ve üst ölçekli çevre düzeni planlarında yeşil alan olarak kaldığı, ancak bakanlık tarafından yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak istenen alanın yerleşime açılamaya elverişli olmadığı” kanaatine vardı.

 

 

ETİKETLER

dicle vadisihevsel bahçeleriunescoçevre ve şehircilik bakanlığı

İlgili Haberler

'Hevsel bahçelerine müdahale UNESCO'nun miras adaylığını tehdit ediyor'

Mezopotamya Ekoloji Hareketi: Hevsel bahçeleri kültürel peyzaj alanı olarak UNESCO kültürel mirasına adaydır

Türkiye'de yeşile bir darbe daha; Dicle Vadisi talana açılıyor

Kum ocakları ve balık üretim çiftlikleriyle ekolojik dengesi tahrip edilen Dicle Vadisi'nde bu kez de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarım arazilerini tarım dışına çıkarılması yönünde karar aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24