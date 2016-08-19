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Diyarbakır saldırısıyla ilgili 2 kişi yakalandı

Patlamada 5 polis memuru ile 3 sivilin hayatını kaybettiği, 7'si polis memuru olmak üzere 37 kişinin yaralanmıştı

19 Ağustos 2016 17:06

Diyarbakır'da Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna yönelik bomba yüklü araçla gerçekleştiren saldırıyla ilgili PKK'lı olduğu belirtilen 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır-Batman karayolu Bismil yol ayrımında, vatandaşların gerek özel araçları gerekse toplu taşıma araçlarıyla yoğun olarak seyahat ettiği bölgede bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna yönelik 15 Ağustos'ta 13.10 sıralarında saldırganlar  bomba yüklü araç ile saldırı düzenlendiği anımsatıldı.

Patlamada 5 polis memuru ile 3 sivilin hayatını kaybettiği, 7'si polis memuru olmak üzere 37 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan araştırmalarda olaya bizzat iştirak ettiği anlaşılan 2 örgüt mensubu ve eylemde kullanılan 1 araç ele geçirilmiştir" bilgisi verildi. 

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