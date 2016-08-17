Diyarbakır'daki 68 STK'dan kayyıma tepki: Hukuka aykırı, kabul edilemez!

Diyarbakır'da aralarında Mazlum-Der, Baro, Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır İş İnsanları Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD), Tabip Odası'nın da bulunduğu 68 STK, Meclis'ten geçen ve belediyelere kayyım atanmasını da içeren Torba Yasası'na tepki gösterdi.
Diyarbakır Barosu'nda düzenlenen açıklamada STK'ları temsilen basın metnini okuyan DİSİAD Başkanı Burç Baysal, bölgede yeniden baş gösteren çatışmalı sürecin, "Uzlaşma ve çözüm diyaloglarını engellediği gibi olası uzlaşma ve çözüm yollarını da kapattığını" ifade etti.
Baysal, son olarak Meclis'ten geçen Torba Yasası ile belediyelere kayyım atanmasını anti demokratik bulduklarını ifade ederek, "Daha önce milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik çıkarılan yasaların, ülke demokrasisine hiçbir katkı sağlamadığı ortada iken şimdi de yerel yönetimlere yönelik yasalar çıkarılmak istenmektedir. Seçimle işbaşına gelmiş belediyelere kayyım atanması, hukukun evrensel ilkelerine, uluslararası sözleşmelere ve ulusal yasalara da aykırıdır” dedi.
“Hukuk ilkeleri ve Anayasanın izin vermediği kayyım atama engelini gidermek için Torba Yasası çıkarmak başlı başına hukuka aykırı bir durum olup kabul edilebilecek bir durum değildir” diyen Baysal, sözlerini şöyle sürdürdü:
“STÖ olarak 26 Haziran 2016 tarihinde kayyım atamasına karşı olduğumuzu basınla paylaştığımız gibi belediyelere yönelik kayyım atama tartışmaları, Türkiye demokrasisi açısında oldukça geriletici ve gerginliğe zemin sunan siyasal bir tutum olarak değerlendirdiğimizi ifade etmek isteriz. Halk tarafından seçilmiş yerel temsilcilerin kayyım yoluyla görevlerinden alınmaları demek, milyonlarca seçmenin iradesini de tanımamak anlamına gelir. Her fırsatta sandığı işaret eden siyasal iktidarın, sandıktan çıkan iradeyi tanımaması kendi söylemleriyle çelişmektedir.”
Hakkâri ve Şırnak kararına da tepki
Hakkâri ve Şırnak'ın il statüsünden çıkarılmak istenmesinin de eleştirildiği açıklamada, şöyle devam edildi: "Bu karar da halkın iradesine yapılan başka bir anti demokratik tutumdur kabul edilemez. Demokratik bir toplum inşa etmenin ve sorunları çözüme taşımanın tek yöntemi diyalogdur, müzakeredir diyoruz. Bu nedenle çatışmalı tarafların acil olarak, müzakere koşullarının sağlanması amacıyla çatışmasızlığa geri dönmeli, bunun için sorumluluk bilinciyle hareket etmeli ve duyarlılık göstermelidirler."
Metne imza atan kuruluşlar şöyle:
1. İHD Diyarbakır Şubesi
2. THİV Diyarbakır Temsilciliği
3. Diyarbakır Barosu
4. Diyarbakır Tabip Odası
5. Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası
6. Diyarbakır Sanayici İş Adamları Derneği
7. Güneydoğu Genç İş Adamları Derneği
8. Güneydoğu Teksitci İş Adamları Derneği
9. Ortadoğu Sanayici ve Girişimci İş Adamları Derneği
10. MAZLUM - DER
11. Temizlik Ve Sosyal İş Verenler Derneği
12. Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği
13. Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
14. Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
15. İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
16. Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
17. Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
18. Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
19. Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
20. Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
21. Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
22. Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi
23. Kimya Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
24. Jeofizik Mühendisleri Odası Diyarbakır Bölge Temsilciliği
25. Peyzaj Mimarları Odası Diyarbakır Bölge Temsilciliği
26. İç Mimarları Odası Diyarbakır Temsilcisi
27. DİSK/Enerji-Sen Diyarbakır Temsilciliği
28. DİSK/Güvenlik-Sen Diyarbakır Temsilciliği
29. DİSK Diyarbakır Bölge Temsilciliği
30. Eğitim-sen Diyarbakır 1 Nolu Şube
31. Eğitim-Sen Diyarbakır 2 Nolu Şube
32. Eğitim-Sen Diyarbakır 3 Nolu Şube
33. SES Diyarbakır Şubesi
34. BES Diyarbakır Şubesi
35. TÜMBEL-SEN Diyarbakır Şubesi
36. Haber-Sen Diyarbakır Şubesi
37. Yapıyol-Sen Diyarbakır Şubesi
38. Tarımorkam-Sen Diyarbakır Şubesi
39. ESM Diyarbakır Şubesi
40. BTS Diyarbakır Şubesi
41. Diyarbakır Mali Müşavir Odası
42. Kamu Emekçileri Konfederasyonu
43. Diyarbakır 78'liler Dayanışma Ve Araştırma Derneği
44. Pir Sultan Abdal Derneği
45. Engelliler Meclisi
46. Ekoloji Meclisi
47. Kadın Akademisi
48. Ceren Kadın Derneği
49. Selis Kadın Merkezi
50. DİKASUM
51. Sarmaşık Derneği
52. Göç-Der
53. TUHAD-FED
54. Diyar TUHAD-DER
55. DİAYDER
56. Kürdi-Der
57. Kürt Enstitüsü
58. Rojava Yardımlaşma Derneği
59. Mezopotamya Hukukçular Derneği
60. Özgür Gazete Cemiyeti Derneği
61. Barış Anneleri Meclisi
62. MEYADER
63. Genel İş 1
64. Genel İş-2
65. DİK
66. Diyarbakır 1.Sanayi Sitesi Yönetimi
67. Diyarbakır 2.Sanayi Sitesi Yönetimi
68. Diyarbakır 3.Sanayi Sitesi Yönetimi