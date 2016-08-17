Diyarbakır'daki 68 STK'dan kayyıma tepki: Hukuka aykırı, kabul edilemez!

Diyarbakır'da aralarında Mazlum-Der, Baro, Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır İş İnsanları Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD), Tabip Odası'nın da bulunduğu 68 STK, Meclis'ten geçen ve belediyelere kayyım atanmasını da içeren Torba Yasası'na tepki gösterdi.

Diyarbakır Barosu'nda düzenlenen açıklamada STK'ları temsilen basın metnini okuyan DİSİAD Başkanı Burç Baysal, bölgede yeniden baş gösteren çatışmalı sürecin, "Uzlaşma ve çözüm diyaloglarını engellediği gibi olası uzlaşma ve çözüm yollarını da kapattığını" ifade etti.

Baysal, son olarak Meclis'ten geçen Torba Yasası ile belediyelere kayyım atanmasını anti demokratik bulduklarını ifade ederek, "Daha önce milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik çıkarılan yasaların, ülke demokrasisine hiçbir katkı sağlamadığı ortada iken şimdi de yerel yönetimlere yönelik yasalar çıkarılmak istenmektedir. Seçimle işbaşına gelmiş belediyelere kayyım atanması, hukukun evrensel ilkelerine, uluslararası sözleşmelere ve ulusal yasalara da aykırıdır” dedi.

“Hukuk ilkeleri ve Anayasanın izin vermediği kayyım atama engelini gidermek için Torba Yasası çıkarmak başlı başına hukuka aykırı bir durum olup kabul edilebilecek bir durum değildir” diyen Baysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“STÖ olarak 26 Haziran 2016 tarihinde kayyım atamasına karşı olduğumuzu basınla paylaştığımız gibi belediyelere yönelik kayyım atama tartışmaları, Türkiye demokrasisi açısında oldukça geriletici ve gerginliğe zemin sunan siyasal bir tutum olarak değerlendirdiğimizi ifade etmek isteriz. Halk tarafından seçilmiş yerel temsilcilerin kayyım yoluyla görevlerinden alınmaları demek, milyonlarca seçmenin iradesini de tanımamak anlamına gelir. Her fırsatta sandığı işaret eden siyasal iktidarın, sandıktan çıkan iradeyi tanımaması kendi söylemleriyle çelişmektedir.”

Hakkâri ve Şırnak kararına da tepki

Hakkâri ve Şırnak'ın il statüsünden çıkarılmak istenmesinin de eleştirildiği açıklamada, şöyle devam edildi: "Bu karar da halkın iradesine yapılan başka bir anti demokratik tutumdur kabul edilemez. Demokratik bir toplum inşa etmenin ve sorunları çözüme taşımanın tek yöntemi diyalogdur, müzakeredir diyoruz. Bu nedenle çatışmalı tarafların acil olarak, müzakere koşullarının sağlanması amacıyla çatışmasızlığa geri dönmeli, bunun için sorumluluk bilinciyle hareket etmeli ve duyarlılık göstermelidirler."

Metne imza atan kuruluşlar şöyle:

1. İHD Diyarbakır Şubesi

2. THİV Diyarbakır Temsilciliği

3. Diyarbakır Barosu

4. Diyarbakır Tabip Odası

5. Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası

6. Diyarbakır Sanayici İş Adamları Derneği

7. Güneydoğu Genç İş Adamları Derneği

8. Güneydoğu Teksitci İş Adamları Derneği

9. Ortadoğu Sanayici ve Girişimci İş Adamları Derneği

10. MAZLUM - DER

11. Temizlik Ve Sosyal İş Verenler Derneği

12. Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği

13. Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

14. Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi

15. İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

16. Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

17. Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

18. Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

19. Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

20. Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

21. Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

22. Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi

23. Kimya Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

24. Jeofizik Mühendisleri Odası Diyarbakır Bölge Temsilciliği

25. Peyzaj Mimarları Odası Diyarbakır Bölge Temsilciliği

26. İç Mimarları Odası Diyarbakır Temsilcisi

27. DİSK/Enerji-Sen Diyarbakır Temsilciliği

28. DİSK/Güvenlik-Sen Diyarbakır Temsilciliği

29. DİSK Diyarbakır Bölge Temsilciliği

30. Eğitim-sen Diyarbakır 1 Nolu Şube

31. Eğitim-Sen Diyarbakır 2 Nolu Şube

32. Eğitim-Sen Diyarbakır 3 Nolu Şube

33. SES Diyarbakır Şubesi

34. BES Diyarbakır Şubesi

35. TÜMBEL-SEN Diyarbakır Şubesi

36. Haber-Sen Diyarbakır Şubesi

37. Yapıyol-Sen Diyarbakır Şubesi

38. Tarımorkam-Sen Diyarbakır Şubesi

39. ESM Diyarbakır Şubesi

40. BTS Diyarbakır Şubesi

41. Diyarbakır Mali Müşavir Odası

42. Kamu Emekçileri Konfederasyonu

43. Diyarbakır 78'liler Dayanışma Ve Araştırma Derneği

44. Pir Sultan Abdal Derneği

45. Engelliler Meclisi

46. Ekoloji Meclisi

47. Kadın Akademisi

48. Ceren Kadın Derneği

49. Selis Kadın Merkezi

50. DİKASUM

51. Sarmaşık Derneği

52. Göç-Der

53. TUHAD-FED

54. Diyar TUHAD-DER

55. DİAYDER

56. Kürdi-Der

57. Kürt Enstitüsü

58. Rojava Yardımlaşma Derneği

59. Mezopotamya Hukukçular Derneği

60. Özgür Gazete Cemiyeti Derneği

61. Barış Anneleri Meclisi

62. MEYADER

63. Genel İş 1

64. Genel İş-2

65. DİK

66. Diyarbakır 1.Sanayi Sitesi Yönetimi

67. Diyarbakır 2.Sanayi Sitesi Yönetimi

68. Diyarbakır 3.Sanayi Sitesi Yönetimi