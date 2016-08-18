HDP'ten terör açıklaması: Van, Diyarbakır ve Elazığ'da yaşanan gelişmeler kaygı verici

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bombalı saldırının ardından bir açıklama yayımlayarak " Van, Diyarbakır ve Elazığ'da yaşanan gelişmeler kaygı verici " dedi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamanın metni şöyle:



"Türkiye hızla sonu belirsiz bir ortama sürükleniyor. Her gün yaşadıklarımız bir önceki günü aratıyor. Bugün Elazığ’da, geçtiğimiz günlerde Van ve Diyarbakır’da yaşanan gelişmeler bizim için büyük bir üzüntü ve kaygı konusudur.

Türkiye adım adım ağır çatışmaların yaşanacağı, her gün canlarımızın yitirileceği, evlere ateşin düşeceği bir ortama sürükleniyor.

Her şeyden önce yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bir kez daha herkesi sağduyuya, Türkiye’yi ağır çatışmalı ortama sürükleyecek tutumlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Şiddet ve çatışmaların son bulması için hepimizin arayış ve çabalarının yoğunlaşması gerekiyor.

Bugün demokratik siyaset kanallarını genişletmek acil ihtiyaçtır. Gelişmelerin, toplumsal ortamı daha fazla zedelemeden durdurulması için HDP olarak üstümüze düşeni yapma konusunda kararlıyız.

Bu toprakların en kadim meselelerinden biri olan Kürt sorununda çözüm adımları için daha fazla beklenmemelidir. Herkesi bu söylediklerimizi düşünmeye ve adım atmaya bir kez daha davet ediyoruz.

Şiddetin günlük yaşantımızın kanıksanan bir parçası olması kabullenilemez. Bir an önce akan kanın durması, şiddetin sona ermesi ve sorunlarımızı konuşarak, müzakere ederek çözme konusunda adımlar atılması çağrımızı yineliyoruz.

Halkların Demokratik Partisi olarak yaşanan acıların tekrarlanmamasını temenni ediyor, bir kez daha yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."