Diyarbakır'da polis eşini ve çocuğunu kaybeden anne: İkisini bir koyun ne olur, yavrum korkar

Diyarbakır'da Batman karayolu Çihan ilçesi yakınındaki Bismil yol ayrımında bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonu’na önceki gün düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memurları Siraç Balpetek (32), Yakup Kılınç (26), Salih Zengin (45), Nazif Kaplan (29) ile Ahmet Gülbahar (34) ve minik oğlu Hüseyin Utku Gülbahar’ın cenazeleri dün Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Utku Gülbahar’ın annesi Betül Gülbahar kucağındaki 1.5 yaşındaki kızı Reyyan ile oğlunun küçük tabutunun başına gelerek, “İkisini bir koyun ne olur, yavrum korkar, korkar benim kuzum annesiz. Kalkın diyorum, kalkmıyorlar” diye ağıt yaktı. Şehitler memleketlerinden uğurlandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, akaryakıt istasyonunda pompaca olan Mehmet Sarı Sur’da toprağa verildi. Bu arada saldırıda ağır yaralanan temizlik işçisi Mehmet Kılıç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda şehit olanların sayısı 8’e yükseldi.