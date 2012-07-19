Diyarbakır mitinginde yaralananlar polisten şikâyetçi oldu

“BDP’nin organize ettiği ancak valiliğin yasakladığı Diyarbakır'daki mitinge katılan Remzi Akkaya, Seydullah Kırmızızambak ve Yalçın Torgut, İHD Diyarbakır Şubesi’ne başvurarak mitingde yaralandıklarını raporla belgeledi. Üç genç, kendisine şiddet uygulayan polislerden şikâyetçi oldu.

Taraf'ın haberine göre, Ofis semtinde polisler tarafından sokak ortasında dövülürken fenalaşan Remzi Akkaya, hastanede gözaltına alınmadan önce gördüğü şiddeti fotoğrafladı. Cop darbesiyle kafası yarılan, yüzü, gözü ve sırtı moraran Akkaya’nın babası Arif Akkaya, İHD’ye yaptığı başvuruda, oğlunun yaralı halde Devlet Hastanesi’ndeki polis odasında sorgulandığını, fenalaşması üzerine ikinci kez Acil Servis’te müşahade altına alındığını, tedavisi bittikten sonra emniyete götürüldüğünü söyledi.

Polis aracında dayak

Polis şiddetine maruz kalanlardan biri de inşaat işçisi Seydullah Kırmızızambak. Gözaltına alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakılan sağ gözü kan çanağına dönen Kırmızızambak, İHD’ye başvurusunda, şunları anlattı: “Bir arkadaşım Adıyaman’da bulduğu inşaat işi için çağırmıştı. Bitlis’ten Diyarbakır’a geldim, buradan da Adıyaman’a geçecektim. Yenişehir semtindeki benzin istasyonunda polisler tarafından sorgusuz sualsiz alıkonarak darp edilmeye başlandım. Tekme, tokat, yumruk, diz, cop ve kalaslarla vurdular. Akrep tipi araca bindirdiler. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken aracın içinde de işkence yaptılar. Hakaretlere maruz kaldım.”

İzmir’den Diyarbakır’a tatile gelen Yalçın Torgut da, olaylarda gözaltına alındığını, emniyete götürülürken polis şiddetine maruz kaldığını söyledi. Sağ gözü moraran ve vücudunun pek çok yerinde yaralar oluşan Torgut, savcılık tarafından serbest bırakıldıktan sonra İHD’ye başvurdu. Dernek yöneticileri, işkence ve kötü muamele nedeniyle polisler ve mağdurlara rapor vermeyen doktorlar hakkında suç duyurunda bulunacaklarını söyledi.

Yasaklı mitinge 17 tutuklama

BDP’nin Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda 14 temmuzda yapmak istediği ancak Valilik tarafından yasaklanan mitingde çıkan olaylarda gözaltına alınan 87 kişiden, 17’si tutuklandı. Adliye’ye çıkarılan 14’ü çocuk 87 kişiden 48’i savcılıktaki ifade işleminin ardından salıverildi. 39 kişi ise tutuklama talebiyle sorgu hâkimliğine sevk edildi. 3. Yargı Paketi kapsamında görevlendirilen hâkimlerce sorgulanan 39 kişiden 17’si, “Örgüt adına suç işlemek’’ suçlamasıyla tutuklandı, 22 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'Polis kastını aştı'

İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, polisin orantısız güç kullandığını belirterek, “Polisin, büyük bir kin ve nefretle göstericilere saldırdığı ve zaman zaman kastı aşıp direkt hedef alarak müdahalede bulunduğu gözlem ve tesbit edilmiştir” dedi.