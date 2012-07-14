Diyarbakır'da BDP mitinginde olaylar çıktı; yaralılar hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır’da BDP’nin 'Özgürlük İçin Demokratik Direniş' adıyla yapacağı mitinge Diyarbakır Valiliği’nce izin verilmeyince polis yoğun engelleyici önlemler aldı. Silvan'da 9 askerin hayatını kaybettiği çatışma ile Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) "demokratik özerklik" ilanının birinci yıldönümüne rastlayan miting için alanda toplanmak isteyen partililere polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Mitinge katılanların bazıları polise taşla karşılık verdi. Olaylar sırasında BDP'li bazı milletvekilleri ve göstericiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Emniyet müdürlüğü polislere 'çelik yelek giyin' talimatı vererek, biber gazı takviyesinde bulundu.

DTK ve BDP, Abdullah Öcalan tecrit koşullarına dikkat çekmek amacıyla Diyarbakır'da bir miting düzenledi.

Polis sokak ortasında yakaladığı göstericiye böyle şiddet uyguladı.

Diyarbakır’da miting gerginliği nedeniyle kent güne kapalı kepenklerle başladı. Özellikle Sur, Bağlar ve Kayapınar’da esnafın büyük bölümü işyerlerini açmadı. Yenişehir’de ise kepenk eylemine esnaflar da katıldı.

Diyarbakır’da görev yapan yaklaşık 5 bin polis ve çevre illerden gelen takviye polis ekipleri, kentin cadde ve bulvarlarında zırhlı araç eşliğinde miting alanı İstasyon Meydanı’na grupların toplanıp gitmemesi için devriye gezdi. Kent merkezindeki önlemler devam ederken, kenttin giriş çıkışları da polis ekipleri tarafından tutularak, kent dışından miting için gelenlere izin verilmedi.

Polis helikopteri ise sabahın erken saatlerinden itibaren kent üzerinden uçarak, cadde ve bulvarları kontrol edip, tespit ettiği en küçük hareketliliği yerdeki polis ekiplerine bildirdi.





BDP'li Pervin Buldan yaralandı



Diyarbakır'da çıkan arbedede olayların arasında kalan BDP Milletvekili Pervin Buldan, yaralandı.

BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Twitter'den gönderdiği twitte, Buldan'a hedef gözetilerek ateş açıldığını iddia ederek, "Ambulans çağrılmadı. Biz getirdik. Dağkapı Hastanesi'ndeyiz" diye yazdı. Sırrı Süreyya Önder ayrıca çektiği Buldan'ı sedyede gösteren üç kare fotoğrafı da takipçileri ile paylaştı. Bu arada Pervin Buldan'ın ayağına, göstericilere polisin attığı gaz bombası kapsülünün isabet etmiş olabileceği belirtildi.

BDP'li Emine Ayna'ya tazyikli su



BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna da Ofis Semti’ndeki olayların arasında kaldı. Polisin sıktığı tazyikli sudan etkilenen Ayna ıslanırken, bu sırada polis bazı göstericileri gözaltına almak istedi. Ayna, polisin gözaltına almak istediği bir kıza sarılarak, polisin götürülmesini engelledi. BDP'li Gültan Kışanak da çıkan olaylardan etkilendi.

Bu sırada bazı göstericiler kaldırımlardan söktüğü taşları polise atınca, polis de göstericilere müdahalede bulundu.

İstasyon Meydanı’na 100 metre uzaklıkta bulunan Sümerkpark’ta toplanan ve çoğunluğunu çocukların oluşturduğu gruba polis önce dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Dağılmayan grup, tazyikli su ile dağıtıldı.

Bu arada kentin bir çok yerinde çıkan olaylara müdahalede yetersiz kalan polis ekiplerine hemen takviye ekipler gönderildi. Gaz bombası biten polislere de gaz bombası takviyesi yapıldı.



Demirtaş, polislerden dağılmalarını istedi



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, milletvekili ve belediye başkanları ile BDP Diyarbakır il başkanlığı binasından saat 14.30 sıralarında ayrılarak parti otobüsüyle birlikte mitingin yapılacağı duyurulduğunu İstasyon Meydanı’na doğru yola çıktı.

Ancak önlem alan polis BDP’lilerin geçişine izin vermedi. Bunun üzerine milletvekilleri otobüsten inerek yaklaşık 100 kişilik bir grupla yürüyüşe geçti. Bayındır Caddesi üzerinde önlem alan polis ekipleri, yürüyüşe de izin vermedi.

Bunun üzerine BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, polislerden yollarını açmalarını istedi. Demirtaş, "Yaptığınız kanunsuzdur, dağılın. Size bu emri kanunsuz şekilde uygulatıyorlar. Milletvekillerinin önüne kesemezsiniz. Suç işliyorsunuz, sizi dağılmanız konusunda uyarıyorum" dedi. Ancak polis yürüyüşe izin vermeyince partililerle güvenlik güçleri arasında kısa süreli itiş-kakış yaşandı.

Demirtaş, olağan üstü güvenlik önlemlerine ilişkin BDP Diyarbakır il binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da olağanüstü sıkı yönetimin olduğuna dikkat çekti. Demirtaş, olağanüstü uygulamaların sadece Diyarbakır'da olmadığını, bütün illerde yaşandığını belirterek, "Miting için izin istedik, ancak bu talebimiz kabul edilmedi. Sağduyumuzu koruduk. Gerginliğin azaltılması için mitingin yasaklandığını söylediler. Bütün bu yapılanlar Kürt halkının hakkını aramasın mesajıdır. Valilik ve polis sorun çıkartmaz ise mitingimiz görkemli bir şekilde geçecek. Zaten 20 gündür miting için çalışıyoruz" dedi. Yapılan tüm her şeye rağmen mitingin yasaklanamayacağını belirten Demirtaş, "Halkın görkemli bir şekilde kenetlenmesi halkın mesajıdır. Miting Kürt sorununda çözüm için Öcalan'a özgürlük isteniyor" dedi.

Yaşanan gerginliğin ardından milletvekilleri burada bir süre oturduktan sonra bu kez kendi araçlarıyla ayrıldı.

Ofis Semti’ne gelen milletvekilleri buradan İstasyon Meydanı’na girmek isteyince, polis Gevran Caddesi üzerinde gösteri yapan bir gruba gazlı müdahalede bulundu. Bunun üzerine milletvekilleri de araçları ile geri dönmek zorunda kaldılar.



Ara sokaklara giren polislere uyarı



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nden görevli tüm birimlere anons yapılarak göstericileri özellikle ara sokaklarda takip eden ekiplerin çok dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. Anonslarda ara sokaklara giren polislere silahlı saldırı olabileceği istihbaratı alındığı bildirildi.

Tüm polislere 'çelik yelek giyin' talimatı



Diyarbakır'da çıkan olaylar kentin değişik yerlerinde sürerken, yüzleri maskeli bir grubun üzerinde silahlar bulunduğu ve polise silahlı saldırıda bulunacağı istihbaratı üzerine tüm görevlilerin çelik yelek giymesi talimatı verildi.

Ayrıca tüm görevlilerin olaylara zırhlı araçlarla müdahalede bulunulması ve kesinlikle araçlardan inmemeleri istendi. Polislere ara sokaklara girmemeleri talimatı da verilirken, çıkan olaylar yer yer sürüyor. Olaylarda polise, ses bombası, havai fişek, molotof ve taşlı saldırılarda bulunuluyor. Polis, İstasyon Meydanı'na çıkan tüm cadde ve sokakları zırhlı araçlarla kapattı. Polise, miting yapılacağı belirtilen İstasyon Meydanı'nı hiç kimsenin sokulmaması talimatı verildi.

Bombalı araç alarmı



Kentte bomba yüklü bir aracında bulunduğu belirtilirken, önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Çıkan olaylarda bazı polislerin yaralandığı öğrenildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, tüm birimlere telsizle talimat vererek, çok dikkatli olmalarını istedi. Sağlam, "Provokatif eylemlere karşı duyarlı olalım. Vekillere karşı dikkatli, duyarlı hareket edelim. Olaylara karışanlara kesinlikle gözaltı yapalım" dedi.

Telsizden 'orantılı güç' anonsu



Polis telsizlerinden miting için Diyarbakır Valiliği’nce verilen yasaklama kararı nedeniyle grupların toplanmaması, toplanan grup varsa dağılmaları konusunda uyarılması ve dağılmamaları halinde ise 'orantılı güç' kullanılarak dağıtılması anonsu yapıldı.

Miting için dün kent dışından Diyarbakır’a gelenlerin ise kimlik kontrolü yapıldıktan sonra dönmeleri için ikaz edilmesi gerektiği belirtilerek polisler bu konuda uyarıldı.

İstasyon Meydanı’nda seyyar satıcıların miting olacakmış gibi dün geceden açtıkları tezgahlar da polisler tarafından kapatıldı. Yine miting için getirilen sandalyeler de polis tarafından araçlara konularak kaldırıldı.



Miting olmazsa basın açıklaması isteği



Bu arada emniyet görevlileri, BDP Diyarbakır İl Binası'na giderek yöneticilerden programları konusunda bilgi istedi. BDP yetkililerinin, parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte İstasyon Meydanı’na yürüyüp burada basın açıklaması yapmak istedikleri, polisin de Diyarbakır Valiliği’nin yasaklama kararı nedeniyle yürüyüşe izin verilmeyeceği konusunda BDP’lileri uyardığı öğrenildi.





Siirt'te BDP'lilerin kentten çıkışına izin verilmedi



Miting nedeniyle çevre il ve ilçelerde de önlem alındı. Siirt’te dün akşamdan itibaren kent çıkışında önlem alan polis, miting için Diyarbakır’a gitmek isteyenlere izin vermedi.

BDP’nin bugün Diyarbakır’da yapmayı planladığı 'Özgürlük İçin Demokratik Direniş' mitingine izin verilmemesini protesto için, Mardin’in Nusaybin ve Derik ile Şırnak’ın İdil, Cizre, Silopi ilçelerinde kepenk kapatma eylemi yapıldı.

Demirtaş'ın twitter mesajı



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter mesajında yasaklama ve alınan önlemlere tepki gösterirken, 'Ya özgürlük, ya özgürlük' anlamına gelen Kürtçe 'An azadi, an azadi' ifadesini kullandı.

Demirtaş mesajını, "Meydanları tutarak özgürlük talebini engelleyebileceğine ciddi ciddi inanan devlet zihniyeti (!) bu sabah çok aciz ve çaresiz gördüm sizi. Ne mi istiyoruz? An azadi, an azadi" diye yazdı.