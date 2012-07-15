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Diyarbakır'daki BDP mitinginde 85 kişi gözaltına alındı

BDP’nin düzenlemek istediği ancak Valiliğin izin vermediği miting nedeniyle Diyarbakır kent merkezinde dün çıkan olayların bilançosu açıklandı

15 Temmuz 2012 16:20

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, BDP’nin yapmak istediği ancak izin verilmeyen miting nedeniyle Diyarbakır kent merkezinde dün çıkan olaylarda, 85 kişinin gözaltına alındığını, göstericilerin attığı taş ve patlayıcı maddeler nedeniyle 10 polisin yaralandığını söyledi.

BDP’nin düzenlemek istediği ancak Valiliğin izin vermediği miting nedeniyle Diyarbakır kent merkezinde dün çıkan olayların bilançosu açıklandı. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, kanunlara rağmen, hukuk adına, hukuksuzluğun sonucu anarşinin yaşandığını söyledi.

Dün akşam saatlerine kadar devam eden olaylar sırasında yasadışı gösterilere katılarak, güvenlik güçlerine saldıran, kamu malına zarar vermeye çalışan 85 kişinin gözaltına alındığını belirten Vali Toprak, "Yasadışı gösteri ve eylemler sırasında polise saldıran, polis aracına, kamu malına zarar vermeye çalışan, araçları yakan 85 kişi gözaltına alındı. Yasadışı göstericilerin attığı taşlar, el yapımı patlayıcılar ve molotoflar sonucu 10 polisimiz de yaralanmış, 25 vatandaşımız da gazdan etkilendiği için hastanelere başvurmuş. Ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu olmuştur. Bir milletvekilinin de basında gördüğümüz kadarıyla yaralanmıştır. Ancak şu saat itibariyle hastanelerde yataklı tedavi gören kimse yoktur" dedi.

Kanunların, herkesin uyması için varolduğunu ifade eden Vali Toprak, "Kanunlar yoksa anarşi çıkar. Burada tehlike var. Miting öncesi ele geçirilen silahlar bunu gösteriyor. Vatandaşlarımızı korumak adına tedbir almak zorundayız. Hem kanun ve hukuktan bahsedeceksiniz, işinize gelmeyince de kanun ve hukuk tanımayacaksınız. Orda bir mana var, bir anlam var. Burada bir hukuksuzluk var, onun için bu yanlış, doğru değil. Kanunlar herkes için vardır. Herkesin uyması için vardır. Bu kanunlara, avukat da uyacak, doktor da uyacak, herkes uyacak" diye konuştu.

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