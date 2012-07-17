Bakan Şahin, Diyarbakır mitingine katılan BDP'li vekillere 'zavallı' dedi

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Diyarbakır'da 85 kişinin gözaltına alındığı ve bazı BDP'li vekillerin ağır yaralandığı mitinlge ilgili çok sert eleştirilerde bulundu. Şahin, mitinge katılan BDP'li vekiller hakkında, ''Kan, kin, gözyaşı, ölümden başka bir şey vadetmeyen bir lanetli yapı ve onun adına hizmet etmeye gayret eden zavallı 18 tane milletvekili var'' diye konuştu.

Diyarbakır'da valilik yasağına rağmen miting yapmak isteyen göstericilere polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Diyarbakır'daki olaylara ilişkin, ''Kapanan kepenkler günlerdir. Mahrum kalınan ticaretin hesabını kim verecek. Olumlu bir şey ne var Allah aşkına. Olumlu bir düşünce yok olumlu bir çalışma yok. Kan, kin, gözyaşı, ölümden başka bir şey vadetmeyen bir lanetli yapı ve onun adına hizmet etmeye gayret eden Diyarbakır'daki 14 Temmuz'daki zavallı 18 tane milletvekili var'' dedi.