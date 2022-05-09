Diyarbakır'da 23 kişiyi infaz eden 10 Hizbullahçı da AİHM kriterleri gerekçesiyle serbest bırakılmış!

Diyarbakır'da 23 kişiyi infaz eden 22 kişi de yaraladıkları gerekçesiyle 2007’de ağırlaştırılmış müebbet cezası Yargıtay tarafından onanan 10 Hizbullah tetikçisi de AİHM kriterleri gerekçe gösterilerek yapılan "yeniden yargılama" sonucu 2019 yerel seçimlerinden önce serbest bırakılmış.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Diyarbakır'da 23 kişinin enselerine sıkılan tek kurşunla infaz edilmesi, 22 kişinin de satır ve silahla yaralanması saldırılarına katıldıkları gerekçesiyle 2007'de ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan 10 Hizbullah tetikçisi ile ilgili verilen mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından 2009'da onandı.

Yargıtay kararında, sanıkların Hizbullah terör örgütünün sözde askeri kanat yapılanmasında birim eylem sorumluluğu ve tetikçilik yaptıklarını, Hizbullah karşıtı olduklarına inandıkları kişilere yönelik tek kurşunlu suikastlar düzenlediklerini belirtti.

Tümü Takarov ile enseye tek kurşun

Sanıkların terör örgütü ile özdeşleşen Takarov marka silahla kent merkezinde; Abdulbaki Kişin, Hamit Ülgen, Zülküf Akkaya, Şeyhmus Adıyaman, Eşref Pervane, Mehmet Konuk, Sadrettin Ay, Şükrü Tavşan, Mehmet Metin Kaplan, Mehmet Emin Alkan, Mehmet Kaynak, Cevdet Gündeş, Ömer Güneş, Hasan Gündüz, Necmettin Kaya, Mehmet Dayan, Zülküf Sani, Haşim Yaşa, Yalçın Yaşa, Ahmet Aydın, Ali Ceylan, Mehmet Çelenk ve Bayram Demir'i tek kurşunla infaz ettikleri ifade edildi. Yargıtay, gerek tanık, gerekse sanıkların itirafları ve birbirleri aleyhine verdikleri ifadeleri, ele geçen silahların balistik raporları ve diğer delillerin bütün olarak incelenmesinde sanıklarla ilgili verilen mahkumiyet kararlarında bir isabetsizlik görülmediğinden yerel mahkeme kararının oy birliğiyle onanmasına hükmetti.

“İşkence gördük bizi yeniden yargılayın”

Hükümlü sanıklar farklı cezaevlerinde cezalarını infaz ederken 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi toplu yargılandıkları Ağır Ceza Mahkemesine başvuru yaparak yeniden yargılanma talebinde bulundular. Hükümlü Hizbullahçılar, uzun gözaltı süresince gördükleri işkenceler nedeniyle bu cinayetleri üstlenmek zorunda kaldıklarını belirterek davalarının makul süre zarfında sonuçlandırılmadığı için adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürdüler.

Oysa Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre davanın esasını etkileyecek derecede yeni bir delil ortaya çıkmadığı müddetçe yargılamanın yenilenemeyeceğine dair hüküm olmasına rağmen mahkeme sanıkların taleplerini kabul ederek yeniden yargılamalarını kararlaştırdı. Mahkeme sanıkların AİHM ve AİHS kriterlerine göre hak kaybını önlemek için yargılamanın yenilenmesi kapsamında suikast birim sorumlusu Naşit Tutar ile hükümlü tetikçiler Hasan Süsli, Hüsamettin Çiçek, Asıf Güneş, Mehmet Halil Taş, İhsan Baran, Mesut Tunce, Murat Salur, Mehmet Çiğdem ve İdris Şimşek'in ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi.

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