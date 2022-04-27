9 kişiyi infaz eden 3 Hizbullahçı, AİHM kriterleri gerekçesiyle serbest bırakılmış!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 9 kişiyi infaz ettikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Hizbullah üyesi Abdulcabbar Kırtay, Kasım Azarkan ile Mizbah Sayan da AİHM kriterleri gerekçe gösterilerek serbest bırakılmış.

91 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutularak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hizbullah’ın şura üyesi Mehmet Salih Kölge ve Diyarbakır'da kendisini takip eden polis Mehmet Zengin'i şehit eden Yunus Aysu ile hücre evine düzenlenen baskında özel harekat polisi Adem Bayrakçı'yı şehit eden Cuma Güzel'in aralarında bulunduğu çok sayıda Hizbullahçının yeniden yargılama talebi üzerine 2019 seçimleri öncesi serbest kaldıkları ortaya çıkmıştı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde 9 vatandaşın öldürülmesi, 3'ünün de yaralandığı suikastlarda tetikçilik yaptıkları gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan ve bu cezaları Yargıtay tarafından oy birliğiyle onanarak kesinleşen Abdulcabbar Kırtay, Kasım Azarkan ile Mizbah Sayan'ın da yeniden yargılama kapsamında dosyalarının ele alınarak tahliye edildikleri öğrenildi.

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde, “Anayasal düzeni silah zoruyla yıkarak yerine Şer'i esaslara dayalı İran modeli bir Kürt İslam devleti kurmak” suçundan yargılanan iki sanık, yakalandıktan sonra savcı huzurunda Silvan ilçesine götürülerek cinayetleri işledikleri mahallelerdeki cadde ve sokaklarda yer göstermelerde bulunarak tatbikat yaptırılmıştı.

Tetikçiler, bu cinayetleri soğukkanlılıkla işlediklerini savcıya tek tek anlatmıştı. Yine örgüt lideri Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü Beykoz Kavacık villalarında ele geçen bilgisayarlardaki örgüt arşivinde de her iki tetikçinin işlediği cinayetlere ilişkin örgüte verdikleri raporlar ele geçirilmişti.

Yine farklı tarihlerde yakalanan Hizbullah itirafçıları da iki sanığı fotoğraflarından teşhis ederek Silvan'da işlenen cinayetin failleri olduklarını itiraf etmişlerdi. Sanıklar da gerek savcı huzurunda, gerekse gözaltı sorgusunda bu cinayetlerin faili olduklarını itiraf etmişlerdi.

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