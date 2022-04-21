Diyarbakır'da 2'si polis 10 kişiyi öldüren iki Hizbullahçı serbest

Diyarbakır’da 2000 yılında, polis memurları Mehmet Zengin ve Adem Bayrakçı’nın şehit eden Hizbullah üyesi Yunus Aysu ile Cuma Güzel’in yeniden yargılama talebinin ardından 2019’da serbest bırakıldıkları ortaya çıktı. Aysu ve Güzel, cinayetlerden müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve bu cezaları Yargıtay’ca onanarak kesinleşmişti. Yargıtay kararında Aysu'nun 9 cinayette bizzat tetikçilik yaptığının sabit olduğuna hükmetmişti.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Emek Caddesi üzerinde 21 Ekim 2000 tarihinde Mehmet Kaya adında başka bir teröristle buluşmaya giderken kendisini takip ettiğini anlayarak üzerindeki Takarov silahla istihbaratçı polis Mehmet Zengin'i şehit eden Hizbullah üyesi Yunus Aysu ile 12 Ekim 2000’de saklandığı hücre evine yapılan operasyonda özel harekat polisi Adem Bayrakçı'yı şehit eden terörist Cuma Güzel yargılandıkları Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak yeniden yargılanma talebinde bulundu.

Seçim öncesi tahliye

Sözcü gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre, iki teröristin de yargılamanın makul süre içinde sonuçlandırılmaması, uzun gözaltı süresi, adil yargılanma hakkının ihlali ve kötü muamele gördükleri, kapatılan DGM'lerde askeri yargıç bulundurulması nedeniyle doğal hakim ilkesine aykırı karar verildiği gerekçesiyle AİHM normlarını gerekçe gösterip yeniden yargılanma talebinde bulundukları öğrenildi. İki Hizbullahçının talepleri ayrı ayrı ele alındı ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerine iki gün kala 29 Mart'ta tahliye edildikleri ortaya çıktı.

9 kişinin katili

Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu olan iki isim, yargılama sonucu yerel mahkeme tarafından “Anayasal düzeni bozarak Şer'i esaslara dayalı İslam devleti kurmak ve bu amaçla kasten adam öldürmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay da yaptığı incelemede, sanık Yunus Aysu'nun camilerde küçük çocuklara din dersi adı altında Hizbullah terör örgütünün ideolojisini içeren eğitimler verdiğini, örgüte biat yemini edince de tebliğ kanadından askeri kanada tetikçi olarak alındığını belirtti.

Yargıtay, Aysu'nun polis Mehmet Zengin ile Halil İbrahim Gülen, Necati Çiçek, Mehmet Taş, Mehmet Mürsel Polat, Yasin Özalp, Mehmet Nuri Sapmaz, Hasan Duran, Hasan Bayantemur'un öldürülmesinde bizzat tetikçilik yaptığının sabit olduğuna hükmetti.

Sanığın ayrıca fuhuş yaptıkları gerekçesiyle Piroz G. ile Özlem A. adlı iki kadın, bir cami imamı ile 6 lise öğrencisinin bıçaklandığı saldırıları gerçekleştirdiğini de kaydetti.

Sanığın deşifre olması üzerine bu kez sahte kimlikle iki köyde fahri imamlık yaptığı da yapılan incelemeler sonrasında ortaya çıktı. Yargıtay sanığın mahkûmiyetinde bir isabetsizlik görülmediğinden oy birliğiyle onanmasına karar vermişti.

Polisi şehit ettiği baskında sağ yakalanmıştı

Bağlar'da saklandığı hücre evine düzenlenen baskında özel harekat polisi Adem Bayrakçı'yı şehit ettiği için ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan ve bu cezası Yargıtay'da onanıp kesinleşen tetikçi Cuma Güzel'in de yeniden yargılama adı altında serbest bırakıldığı öğrenildi. Terörist Güzel'in çatışmada yakalandığı evde iki kalaşnikof tüfek ve bol miktarda örgütsel doküman ele geçirilmişti.