Diyarbakır Belediyesi, PKK saldırısında ölen DBP’li Tunç için anma düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, PKK'nın şüphelileri taşıyan polis minibüsüne yönelik bombalı saldırısında hayatını kaybeden Büyükşehir ve DBP Bismil Belediyesi Meclis Üyesi Tufan Tunç’u andı. Diyarbakır'da düzenlenen saldırıda 3 kişi ölmüş, 12'si polis 45 kişi yaralanmıştı. Saldırıya uğrayan polis aracının, PKK operasyonunda gözaltına alınan şüphelileri hastaneden hastaneye götürdüğü ortaya çıkmıştı. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölen 3 kişinin gözaltında bulunan DBP eski Bismil İlçe Başkanı ve Meclis üyesi Tufan Tunç, Zafer Koluman, Mehmet Argül olduğu belirlenmişti.

Anma programı düzenlendi

Hürriyet’te yer alan habere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, merkez Bağlar ile Yenişehir ilçeleri arasındaki Batıkent mevkiindeki saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Büyükşehir ve Bismil Belediyesi Meclis Üyesi ile Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Tufan Tunç’u anmak için program düzenledi.

Gültan Kışanak: Meclisimizin en fedakar üyesiydi

Belediye meclisinde gerçekleştirilen programda konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, “her ölümün acı ve zor olduğunu, bunu kabul etmenin de kolay olmadığını” belirterek, “Kendisini buradan minnetle, saygıyla yad ediyorum, rahmet diliyorum. Ailesine, dostlarına, halkımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Meclisimizin en fedakar üyesiydi. Her zaman kentimizde yaşanan sorunların çözülmesi, daha iyi çalışmalar yapılabilmesi için büyük bir fedakarlıkla çalıştı. Biz onu sonsuzluğa uğurladık ama yol arkadaşları olarak mücadelesini başarıya ulaştırıncaya kadar bu yol arkadaşlığımızın devam edeceğini buradan söylüyoruz” dedi.

Valilik açıklama yapmıştı

Diyarbakır Valiliği’nden saldırıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Terör örgütü adına bir ilçede bulunan fabrikaya el koyma suçu nedeniyle gözaltına alınan bölücü terör örgütü mensubu şahısların doktor raporu almak için hastaneye götürülmeleri esnasında saat 16.30 dolaylarında Batıkent Kavşağı mevkiinde bomba yüklü araç patlatılmıştır. Araç içerisinde 9 polis, 7 şüphelinin olduğu, civarda oturan ve olay esnasında seyahat eden vatandaşlar ile çay bahçesinde oturan vatandaşlarında olduğu yaralılar bulunmaktadır. Olayda 12 polis, 33 sivil olmak üzere 45 kişi yaralanmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetmiştir"