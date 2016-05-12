T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır Belediyesi, PKK saldırısında ölen DBP’li Tunç için anma düzenledi

Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda gözaltında bulunan 3 kişi öldürülmüştü

12 Mayıs 2016 16:08

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, PKK'nın şüphelileri taşıyan polis minibüsüne yönelik bombalı saldırısında hayatını kaybeden Büyükşehir ve DBP Bismil Belediyesi Meclis Üyesi Tufan Tunç’u andı. Diyarbakır'da düzenlenen saldırıda 3 kişi ölmüş, 12'si polis 45 kişi yaralanmıştı. Saldırıya uğrayan polis aracının, PKK operasyonunda gözaltına alınan şüphelileri hastaneden hastaneye götürdüğü ortaya çıkmıştı. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölen 3 kişinin gözaltında bulunan DBP eski Bismil İlçe Başkanı ve Meclis üyesi Tufan Tunç, Zafer Koluman, Mehmet Argül olduğu belirlenmişti.

 

Anma programı düzenlendi

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, merkez Bağlar ile Yenişehir ilçeleri arasındaki Batıkent mevkiindeki saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Büyükşehir ve Bismil Belediyesi Meclis Üyesi ile Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Tufan Tunç’u anmak için program düzenledi.

 

Gültan Kışanak: Meclisimizin en fedakar üyesiydi

 

Belediye meclisinde gerçekleştirilen programda konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, “her ölümün acı ve zor olduğunu, bunu kabul etmenin de kolay olmadığını” belirterek, “Kendisini buradan minnetle, saygıyla yad ediyorum, rahmet diliyorum. Ailesine, dostlarına, halkımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Meclisimizin en fedakar üyesiydi. Her zaman kentimizde yaşanan sorunların çözülmesi, daha iyi çalışmalar yapılabilmesi için büyük bir fedakarlıkla çalıştı. Biz onu sonsuzluğa uğurladık ama yol arkadaşları olarak mücadelesini başarıya ulaştırıncaya kadar bu yol arkadaşlığımızın devam edeceğini buradan söylüyoruz” dedi.

 

Valilik açıklama yapmıştı

 

Diyarbakır Valiliği’nden saldırıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Terör örgütü adına bir ilçede bulunan fabrikaya el koyma suçu nedeniyle gözaltına alınan bölücü terör örgütü mensubu şahısların doktor raporu almak için hastaneye götürülmeleri esnasında saat 16.30 dolaylarında Batıkent Kavşağı mevkiinde bomba yüklü araç patlatılmıştır. Araç içerisinde 9 polis, 7 şüphelinin olduğu, civarda oturan ve olay esnasında seyahat eden vatandaşlar ile çay bahçesinde oturan vatandaşlarında olduğu yaralılar bulunmaktadır. Olayda 12 polis, 33 sivil olmak üzere 45 kişi yaralanmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetmiştir" 

ETİKETLER

haberdiyarbakır saldırısı10 mayısDBP Bismil Belediyesi Meclis Üyesi Tufan Tunç

İlgili Haberler

Diyarbakır’da polis servis aracına bombalı saldırı; 3 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı

Diyarbakır Valiliği, yaralılardan 12 kişinin polis olduğunu açıkladı

Yeni Yüzyıl: Diyarbakır'daki saldırının hedefi polis aracındaki PKK itirafçıları mıydı?

Saldırıda, gözaltında bulunan 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı PKK üstlendi

Saldırıda 3 kişi ölmüş, 12’si polis 45 kişi de yaralanmıştı

Diyarbakır Adliyesi önünde eylem yasağı

Gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek için adliye önünde yapılmak istenen eylem yasaklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24