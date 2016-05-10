Diyarbakır’da polis servis aracına bombalı saldırı; 3 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı

​Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, adliyeye PKK adına fabrikaya el koyma suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelileri adliyeye götüren polis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Diyarbakır Valiliği, terör saldırısında gözaltındaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın gerçekleştiği bölgedeki parkta bulunan vatandaş ve polisler de saldırıda yaralandı. Valilik açıklamasında araçta 9 polis ve 7 şüphelinin bulunduğu belirtildi. Diyarbakır Valiliği, saldırıda yaralananlardan 12'sinin polis olduğunu belirtti.

Yayın yasağı geldi

Diyarbakır’da adliyeye sevk edilen şüphelileri taşıyan polis minibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıya ilişkin RTÜK’ten 18:30'da yayın yasağı geldi.

Davutoğlu bilgi aldı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u arayarak saldırı konusunda bilgi aldı.

Kolordu kavşağına 100 metre mesafede, çay bahçesi yakınında bir polis aracına bombalı saldırının şiddetiyle çevredeki çok sayıda bina hasar gördü.

16.30'da gerçekleşen patlama kentin büyük bir kısmıdan duyuldu. Terör saldırısının gerçekleştiği yere çok sayıda ambulans sevk edildi.

Galeri: Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı!

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinin Dicle Bulvarı üzerinde 7’nci Kolordu Komutanlığı nizamiyesi yakınında, bomba yüklü araçla polis servisine midibüsüne saldırdı.Patlamanın şiddetiyle polis servis aracının yanı sıra çevredeki binalar ve araçlar hasar gördü.

Video: Diyarbakır'daki patlama bölgesinden ilk görüntüler

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Diyarbakır Asker Hastanesi’ne götürülen yaralı polisler tedaviye alınırken, yaralanan bazı siviller de kentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

Valilik: 3 ölü, 45 yaralı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Terör örgütü adına bir ilçede bulunan fabrikaya el koyma suçu nedeniyle göz altına alınan BTÖ mensubu şahısların doktor raporu almak için hastaneye götürülmeleri esnasında, saat 16.30 dolaylarında, Batıkent kavşağı mevkiinde bomba yüklü araç patlatılmıştır.



"Araç içerisinde 9 polis, 7 şüphelinin olduğu, civarda oturan ve olay esnasında seyahat eden vatandaşlar ile çay bahçesinde oturan vatandaşların da aralarında olduğu yaralılar bulunmaktadır.



"Olayda 12 polis 33 sivil vatandaş olmak üzere toplam 45 kişi yaralanmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetmiştir.



"Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





DHA: 7 şüpheli'den 3'ü öldü

DHA’nın aktardığına göre; polis aracının içinde 7 şüpheli ile 9 polis bulunuyordu. Polis aracında bulunan şüphelilerden 3’ü öldü, 4 şüpheli ile 9 polis yaralandı. Çevrede bulunan 3 polis ile biri bebek 26 kişi de patlamada çeşitli yerlerinden yaralandı. Diyarbakır Valiliği’nin açıklamasında ise, ölenlerin kimliğiyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.



Facianın eşiğinden dönüldü



Diyarbakır'daki bombalı saldırı Şehit Albay Güner Ekici İmam Hatip Ortaokulu ile bir çay bahçesinin önünde meydana geldi. Öğrencilerin 2 saatönce okuldan ayrılması facianın büyümesini önledi. Patlamanın şiddetiyle yolda çukur oluşurken, okul binası ile çevredeki çok sayıda bina ve araç hasar gördü.

31 Mart'ta da saldırı olmuştu



31 Mart'ta da Diyarbakır otogarı yakınlarında, polis servisine bombalı saldırı düzenlenmiş, 7 polis şehit olmuştu.