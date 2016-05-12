Diyarbakır Adliyesi önünde eylem yasağı

Gözaltındaki Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’in serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi başladı. Adliye önünde yapılması planlanan eyleme, Kaymakamlığın buradaki her türlü basın açıklamasını yasaklaması üzerine belediye binası önüne taşındı.

"İkinci emre dek" yasak

Yüksek, 10 Mayıs’ta Diyarbakır'daki Genel Merkez Danışmanlık bürosundan çıkışta gözaltına alındı. Avukatlarına verilen bilgiye göre gözaltı gerekçesi olarak kamuoyuna yansıyan basın açıklamalarının gösterildi. Gözaltı süresi uzatılan Yüksek’in bugün savcılığa çıkarılması bekleniyor.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Kongreya Jinên Azad / Özgür Kadın Kongresi (KJA) ve sivil toplum kurumları bu sabah saat 10.00’dan itibaren Yüksek serbest bırakılana dek Diyarbakır Adliyesi önünde oturma eylemi yapacağını duyurmuştu.

Bianet'te yer alan habere göre, Yenişehir Kaymakamlığı bugün (12 Mayıs) saat 08.00’nen itibaren Adliye binası ve çevresinde her türlü basın açıklaması toplantı ve gösteri yürüyüşü ile oturma eylemi, stand açma ve çadır kurma gibi her türlü faaliyetin ikinci bir emre dek yasaklandığını açıkladı.

Adliye binasının çevresi demir bariyerlerle sarıldı. Oturma eylemi Diyarbakır Büyükşehir Belediye binası önünde gerçekleşiyor.

Kaymakamlık açıklaması şöyle:

“İlimiz genelinde son dönemde yaşanan terör eylemleri ve ilçemizdeki güvenlik hassasiyeti dikkate alınarak, Kaymakamlığımız tarafından 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/A ve 32/Ç maddeleri gereğince,

Adliye Binası ve çevresinde (Adliye Binası önü Elazığ Caddesi çift yönlü kaldırımlar dahil), Prof. Selahaddin Yağcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Karakoç Plaza önü ve çevresinde (Park Plaza Otele kadar), Elazığ caddesine çıkan güzergah dahil yerlerde ve suçluların adliyeye ve sonrasında başka bir yere nakli esnasında güvenlik açısından ilçemiz dahilinde risk oluşturacak noktalarda yapılması planlanan ve muhtemel her türlü basın açıklaması toplantı ve gösteri yürüyüşü ile oturma eylemi, stand açma ve çadır kurma gibi her türlü faaliyetin, 12.05.2016 günü saat:08.00’ dan itibaren ikinci bir karara kadar YASAKLANMASI’ na karar verilmiştir.”