DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, gözaltına alındı

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'in avukatı Muzaffer Özdemir, müvekkilinin farklı tarihlerde yaptığı konuşmaları gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alındığını söyledi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, dün Diyarbakırmerkezde bulunan DBP Genel Merkez Danışmanlık Bürosu'ndan çıktığı sırada yanına yaklaşan polisler tarafından gözaltına alınmış ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM Şube'ye götürülmüştü.

Yüksek'in neden gözaltına alındığı konusunda ulaşılan avukatı Muzaffer Özdemir, müvekkilinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alındığını, gözaltına alınma gerekçesinin ise farklı tarihlerde katıldığı basın açıklamalarında yaptığı konuşmalar" olduğunu söyledi.

Av. Özdemir, Yüksek'in halen TEM Şube'de tutulduğu belirtti.