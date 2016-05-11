Yeni Yüzyıl: Diyarbakır'daki saldırının hedefi polis aracındaki PKK itirafçıları mıydı?

Yeni Yüzyıl gazetesi, ​Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, PKK adına fabrikaya el koyma suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelileri adliyeye götüren polis aracına düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, "Hedef PKK itirafçıları mıydı?" diye sordu."PKK’nın Diyarbakır hedefi itirafçılar mı?" başlığıyla yayımlanan haberde, "PKK’nın hedefinin polisler değil, araçta bulunan gözaltındaki teröristler olduğu iddia edildi. Araçtaki PKK’lıların arasında terör örgütünün Bismil sorumluları ile üst düzey teröristler bulunduğu ve bunların itirafçı olduğu öne sürüldü. PKK’nın itirafları önlemek için bu saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi" ifadeleri kullanıldı.

Nevzat Bingöl'ün imzasıyla yayımlanan (11 Mayıs 2016) haberi şöyle:

Diyarbakır’daki saldırı sonrası polis bu sorunun cevabını arıyor. Çünkü hedef olan polis aracında PKK ile ilgili önemli bilgiler veren itirafçılar da bulunuyordu. Saldırıda 3’ü öldü.

Diyarbakır’da PKK’lı teröristler, polis aracı geçerken patlayıcı yüklü aracı infilak ettirdi. Gözaltında bulunan 3 PKK’lı öldü. Teröristlerin hedefinin polisler mi yoksa araçta bulunan PKK itirafçıları mı olduğu tartışılıyor.

Diyarbakır'da 7 polisin şehit olduğu saldırıdan 40 gün sonra bir polis aracına bombalı saldırıda bulunuldu. Merkez Bağlar ilçesi Dicle Bulvarı’nda PKK adına Bismil’de bir fabrikaya el koydukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliyi sağlık kontrolü için hastaneye götüren polis servis aracının dün saat 16.30’da geçişi sırasında yol kenarına önceden park edilen bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada aralarında biri ağır 12 polis memurunun da bulunduğu 45 kişi yaralandı. 1 aylık bir bebek ile annesi de yaralılar arasında. Gözaltındaki PKK’lılardan üçü ise patlamada öldü.



Saldırı tartışma yarattı



PKK’nın hedefinin polisler değil, araçta bulunan gözaltındaki teröristler olduğu iddia edildi. Araçtaki PKK’lıların arasında terör örgütünün Bismil sorumluları ile üst düzey teröristler bulunduğu ve bunların itirafçı olduğu öne sürüldü. PKK’nın itirafları önlemek için bu saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Yakala yakala bitmiyor

Şanlıurfa’da polisin, terör örgütü PKK’ya ait bomba yüklü bir aracın peşine düşmesi ile yaşanan kovalamacada çıkan çatışmada araçtaki 1 PKK’lı ölü ele geçirilirken, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre; Hilvan-Siverek yolunu polis trafiğe kapattı. Şüpheli bir aracın peşine düşen polis aracı sonunda durdurmayı başardı. Alınan ilk bilgilere göre Hilvan-Siverek yolu üzerinde vatandaşların ihbarı ile harekete geçen güvenlik güçleri ile havaalanı güzergahında bombalı araç durdurulmak istendi. Araç durmayınca yaşanan kovalamacada çatışma çıktı. Çatışmada araç içindeki 1 kişi ölü ele geçirilirken, araçtaki 2 kişi yaralandı. Plastik patlayıcı yüklü araç güvenli bir alana çekilirken, bölgede önlemler artırıldı.

Şanlıurfa’da polisin, terör örgütü PKK’ya ait bomba yüklü bir aracın peşine düşmesi ile yaşanan kovalamacada çıkan çatışmada araçtaki 1 PKK’lı ölü ele geçirilirken, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre; Hilvan-Siverek yolunu polis trafiğe kapattı. Şüpheli bir aracın peşine düşen polis aracı sonunda durdurmayı başardı. Alınan ilk bilgilere göre Hilvan-Siverek yolu üzerinde vatandaşların ihbarı ile harekete geçen güvenlik güçleri ile havaalanı güzergahında bombalı araç durdurulmak istendi. Araç durmayınca yaşanan kovalamacada çatışma çıktı. Çatışmada araç içindeki 1 kişi ölü ele geçirilirken, araçtaki 2 kişi yaralandı. Plastik patlayıcı yüklü araç güvenli bir alana çekilirken, bölgede önlemler artırıldı.