Diyarbakır Baro Başkanı: Sivil halkın yaşamından endişe ediyoruz

Diyarbakır Barosu tarafından oluşturulan heyet, 9 gündür sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silvan’da incelemelerde bulundu. Baro Başkanı Tahir Elçi, yetkililere, sivil halkının yaşamını tehdit eden operasyonun durdurulması ve Silvan halkının güvenliğinin sağlanması için mahallelerden çekilme çağrısı yaptı.

İMC TV’de yer alan habere göre, Diyarbakır Barosu, 9 gündür sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silvan’da incelemelerde bulundu. Diyarbakır Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini tarafından oluşturulan heyet, Silvan’ın Tekel, Konak ve Mescit Mahallerinde incelemelerde bulundu. Bu sabah Silvan Belediyesi’ni ziyaret eden heyet sonrasında ise Tekel Mahallesi’nde, silahla vurularak hayatını kaybeden Yakup Sinbağ’ın ailesinde taziye ziyaretinde bulundu. Baba Süleyman Sinbağ ile görüştü.

Taziye evi önünde basın açıklaması yapan Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Tahir Elçi, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Silvan’da, yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle birçok sivil insanın hayatını kaybettiğini, burada ağır silahlar ve zırhlı araçlarla bir askeri operasyon yürütüldüğünü, 7 yaşındaki Abdullah Güney ve 12 yaşında İbrahim Yaskent’in ateşli silah veya şarapnel parçaları ile yaralandığı bilgisini verdi. Elçi, yetkililere, sivil halkının yaşamını tehdit eden operasyonun durdurulması ve Silvan halkının güvenliğinin sağlanması için mahallelerden çekilme çağrısı yaptı.

Acil yardım kampanyası

Basın açıklamasının ardından Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş ile görüşen heyete, Silvan halkının 9 gündür olumsuz hava koşulları, süt, mama, kadın ihtiyaçları ve her türlü yaşam gereksiniminden yoksun kaldığı bilgisini verdi. Heyet bu görüşmeden sonra, Silvan halkına acil yardım kampanyası başlatılmasına karar verdi. Baro Başkanın Av. Tahir Elçi, Diyarbakır halkına dayanışma çağrısı yaptı.

Heyet yaptığı açıklama ile inceleme ve görüşmelerini sürdürdüklerini, Silvan Adliyesi’nden çok yoğun ve ağır silah sesleri duyduklarını belirtti.

Diyarbakır Barosu tarafından oluşturulan heyet, sivil halkın yaşamından endişe ettiklerini, incelemelerinin devam edeceğini belirtti.