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Diyanet’ten 'Kertenkele' dizisine tepki: Derinden yaraladı, gerekli duyarlılık gösterilsin

Diyanet: Filmde karakterize edilen "sahte imam" tiplemesi toplumsal saygınlığı olan din görevlilerimizi derinden yaralamıştır

01 Kasım 2014 16:04

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam kıyafeti giyen bir hırsız karakterinin başrolünde olduğu "Kertenkele" dizisiyle olarak açıklama yaptı.

Atv'de yayınlanan diziyle ilgili yapılan açıklamada, "Filmde karakterize edilen 'sahte imam' tiplemesi toplumsal saygınlığı olan din görevlilerimizi derinden yaralamıştır. Geçmiş dönemlerde kaldığını düşündüğümüz bu tarz senaryoların cübbeyle, sarıkla ve bu kıyafetlerin taşıdığı değerleri küçük düşürücü tiplemelerle bir dizide karakterize edilmesini tasvip etmek asla mümkün değildir. İmamın sosyal dünyasındaki yeri ve rolü hakkında gerçekliği tahrif ederek ortaya konan bu tipleme karşısında başta kanal yöneticileri olmak üzere ilgili makamların gerekli duyarlılığı göstereceğinden kuşkumuz yoktur" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yayınlanmaya başlayan bir dizi filmde ‘sahte imam’ karakteriyle yansıtılan tipleme ile ilgili olarak Başkanlığımıza gelen yoğun tepkiler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür.

Filmde karakterize edilen "sahte imam" tiplemesi toplumsal saygınlığı olan din görevlilerimizi derinden yaralamıştır. Geçmiş dönemlerde kaldığını düşündüğümüz bu tarz senaryoların cübbeyle, sarıkla ve bu kıyafetlerin taşıdığı değerleri küçük düşürücü tiplemelerle bir dizide karakterize edilmesini tasvip etmek asla mümkün değildir. İmamın sosyal dünyasındaki yeri ve rolü hakkında gerçekliği tahrif ederek ortaya konan bu tipleme karşısında başta kanal yöneticileri olmak üzere ilgili makamların gerekli duyarlılığı göstereceğinden kuşkumuz yoktur. Geçmişte yaşanan acı hatıralar hala hafızalardayken, dini değerlere saygıda bir seviye kazanan yayın hayatımızın tekrar bu seviyenin altına inmesini en hafif ifadeyle dikkatsizlik ve özensizlik olarak değerlendirmek istiyoruz. Bu açıklamamız sonrasında bu tür senaryolarda İslam'ın temel esaslarını, Hz. Peygamber'in ve toplumsal saygınlığı olan şahsiyetlerin değerini aşındırıcı tarzda konu edinilmemesi noktasında bir bilincin oluşması temennimizdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

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