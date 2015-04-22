Diyanet, Üsküdar'a maket Kâbe dikilmesini faydalı buldu, tavafa 'büyük vebal' dedi

Bu hafta çok konuşulan iki dini etkinlik hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı uyarıda bulundu:

“Kur'an şeklinde pasta olmaz; Kâbe maketi etrafında tavaf büyük vebal.”

Üsküdar Belediyesi, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Bağlarbaşı’nda ‘Asr-ı Saadet’e Yolculuk’ adlı sergi hazırladı. Sergide hacı ve umrecilerin kutsal topraklarda ziyaret ettiği mekânlar maketlerle anlatıldı. Önceki gün sergi alanına ihrama girip gelen avukat Cihat D., Kâbe maketinde tavaf etmek istedi. Bu hareketiyle tepki toplayan avukat gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Kâbe maketinin çevresinde tavafa izin vermediklerini, amaçlarının çocuklara ve gençlere tarih kitaplarında okudukları İslam tarihini anlatmak olduğunu söyledi. Diyanet de "Sadece Kâbe’yi ziyaret sırasında, nasıl davranılması gerektiği yönünde bilgi sahibi etmek için maket kurulabilir, bunda sakınca yoktur" dedi.

‘Kuran’lı pasta çok yanlış’

Hürrriyet'ten Meltem Özgenç ve Fatma Aksu'nun haberine göre, bu hafta çok ses getiren başka bir etkinlik de Tokat’ın Zile ilçesinde Kuran-ı Kerim motifli pasta kesilmesi oldu. 2013’te yapılan etkinliğin görüntülerinin internette dolaşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı inceleme başlattı. Diyanet Alo Fetva Hattı da tartışmalı bu iki olayla ilgili açıklama yaptı. Başkanlık, şirket açılışlarında kullanılan Kuran-ı Kerim ya da Kâbe gibi dini figürlü pastaların yapılmasının çok yanlış olduğunu bildirdi.

‘Maket gerçek değil’

Diyanet, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Üsküdar Belediyesi’nin kurdurduğu Kâbe maketinin gerçekmiş gibi algılanmaması gerektiğini de belirterek şu uyarıda bulundu: “Sadece Kâbe’yi ziyaret sırasında, nasıl davranılması gerektiği yönünde bilgi sahibi etmek için maket kurulabilir. Aksi halde herhangi bir dini vecibeyi yerine getirdiğini düşünerek bu maketi tavaf etmeye çalışmak büyük vebaldir.”

Esenyurt’ta 5 dilde ilahi

Kutlu Doğum Haftası kapsamında İstanbul’daki bazı belediyeler farklı etkinlikler düzenliyor. Esenyurt’ta, Güzelyurt İmam Hatip Lisesi’nin konferans salonunda düzenlenen programda okulun tiyatro grubu Hz. Muhammed’in hayatından kesitlerden gösteri yaptı. Lise öğrencileri 5 farklı dilde ilahi okudu.

Tuzla’da Hicret parkuru

Tuzla Belediyesi, Hz. Muhammed’in ve Müslümanların Mekke’den Medine’ye hicretini, temsili yürüyüşle canlandırdı. Hicret güzergâhındaki 436 km’lik mesafe, dekor ve çevre düzenlemeleri ile anlatıldı. Yürüyüşe katılanlara zemzem suyu ve hurma ikram edildi. Çekilişle 1 kişi umre hediyesi kazandı. Program, dualarla sona erdi.