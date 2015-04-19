Diyanet, Kuran-ı Kerimli pastaya inceleme başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, "Müftülükte Kur'an-ı Kerim tasarımlı pasta kesildiği" iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde "Müftülükte Kur'an-ı Kerim Tasarımlı Pasta Skandalı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.



Söz konusu haberlerde, Tokat'ta Zile Müftülüğünün 2013'teki Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle ilgili görüntülerin bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Görüntüler, iki sene önce Kur'an kursu öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiş olsa da Kutlu Doğum'un ve Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ve mehabetine asla uygun değildir. İki yıl önce Kur'an kursu öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikle ilgili habere konu olan söz konusu görüntüler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından asla kabul edilemez olup, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."