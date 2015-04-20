Üsküdar Belediyesi’nin Kâbe maketini tavafa gitti, gözaltına alındı!

Üsküdar Belediyesi'nin Kutlu Doğum Haftası nedeniyle kurduğu Kâbe maketini giydiği ihramla tavaf etmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı. Cihat Duman, gözaltına alınmasının anayasaya aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Avukat Cihat Duman, ihram giyerek Kâbe maketinin olduğu Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'ne gitti. Saat 11:30 sıralarında belediyenin güvenlik görevlileri ile karşı karşıya kalan Cihat Duman, engellemelere rağmen ‘Nostaljik amaçla' ziyarete geldiğini anlatmaya çalıştı.

Tartışma büyüyünce güvenlik görevlileri emniyet yetkililerini çağırdı. Karakola götürülüp ifadesi alınan Duman, emniyet ifadesinde de kendisine yapılan muameleye tepki gösterdi.

Duman'ın emniyette verdiği ifade şu şekilde:

"Bugün yani 24.04.215 günü saat 11:30 sıralarında Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde Beytülmal'ın simülasyonunun yapıldığını öğrendim. Bu duruma çok şaşırmış, ziyaret etmeye karar verdim. 2006 ya da 2007 senesinde gittiğim Umre kıyafetleri (ihram) ile ve ihram adabına uyarak iç çamaşırsız, dikişsiz, herhangi bir alet ve para olmadan yola çıktım. Bağlarbaşı Kültür Merkezi önündeki kaldırım üzerinde güvenlik görevlisi bu kıyafetlerle içeri giremeyeceğimi söyledi. Ben de kıyafetlerimin herhangi bir kanuna aykırı olmadığını, çıplak olmadığımı, bayrak taşımadığımı sadece nostaljik amaçlı burayı ziyaret etmek istediği söyledim ve güvenlik görevlilerinin yaptığı şeyin anayasaya aykırı olduğunu söyledim. Giydiğim kıyafet dolayısıyla ayrımcılığa tabi tutulduğum için polis çağırmaları gerektiğini ve tutanak tutmaları gerektiğini söyledim. Güvenlik görevlileri bunun üzerine polisi aradılar. Olay yerine gelen polis memurları beni ve sonradan yolda beni görüp benimle beraber daha önceden tanıdığım arkadaşım Arzu Gök'ü merkezinize getirdiler. Olayla ilgili olarak seyahat hakkımı engelleyen ayırımcılık ve nefret suçu işleyen bir tanesinin üzerinde Özel Güvenlik forması bulunan uzun boylu erkek şahıs ile takım elbiseli iki erkek şahıs olmak üzere toplamda üç erkek şahıstan davacı ve şikâyetçiyim. Benim bu şahıslara karşı bir hakaretim, tehdidim ve darbım olmadı. Bende bu olayda darp edilmediğimden doktor raporu almak istemiyorum. Benim bu olayla ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."