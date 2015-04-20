T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üsküdar Belediyesi’nin Kâbe maketini tavafa gitti, gözaltına alındı!

AKP'li Üsküdar Belediyesi’nin kültür merkezi önüne yaptığı Kâbe maketi dün de ilginç bir şekilde tekrar gündeme geldi

20 Nisan 2015 22:22

Üsküdar Belediyesi'nin Kutlu Doğum Haftası nedeniyle kurduğu Kâbe maketini giydiği ihramla tavaf etmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı. Cihat Duman, gözaltına alınmasının anayasaya aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Avukat Cihat Dumanihram giyerek Kâbe maketinin olduğu Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'ne gitti. Saat 11:30 sıralarında belediyenin güvenlik görevlileri ile karşı karşıya kalan Cihat Duman, engellemelere rağmen ‘Nostaljik amaçla' ziyarete geldiğini anlatmaya çalıştı.

Tartışma büyüyünce güvenlik görevlileri emniyet yetkililerini çağırdı. Karakola götürülüp ifadesi alınan Duman, emniyet ifadesinde de kendisine yapılan muameleye tepki gösterdi.

Duman'ın emniyette verdiği ifade şu şekilde:

"Bugün yani 24.04.215 günü saat 11:30 sıralarında Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde Beytülmal'ın simülasyonunun yapıldığını öğrendim. Bu duruma çok şaşırmış, ziyaret etmeye karar verdim. 2006 ya da 2007 senesinde gittiğim Umre kıyafetleri (ihram) ile ve ihram adabına uyarak iç çamaşırsız, dikişsiz, herhangi bir alet ve para olmadan yola çıktım. Bağlarbaşı Kültür Merkezi önündeki kaldırım üzerinde güvenlik görevlisi bu kıyafetlerle içeri giremeyeceğimi söyledi. Ben de kıyafetlerimin herhangi bir kanuna aykırı olmadığını, çıplak olmadığımı, bayrak taşımadığımı sadece nostaljik amaçlı burayı ziyaret etmek istediği söyledim ve güvenlik görevlilerinin yaptığı şeyin anayasaya aykırı olduğunu söyledim. Giydiğim kıyafet dolayısıyla ayrımcılığa tabi tutulduğum için polis çağırmaları gerektiğini ve tutanak tutmaları gerektiğini söyledim. Güvenlik görevlileri bunun üzerine polisi aradılar. Olay yerine gelen polis memurları beni ve sonradan yolda beni görüp benimle beraber daha önceden tanıdığım arkadaşım Arzu Gök'ü merkezinize getirdiler. Olayla ilgili olarak seyahat hakkımı engelleyen ayırımcılık ve nefret suçu işleyen bir tanesinin üzerinde Özel Güvenlik forması bulunan uzun boylu erkek şahıs ile takım elbiseli iki erkek şahıs olmak üzere toplamda üç erkek şahıstan davacı ve şikâyetçiyim. Benim bu şahıslara karşı bir hakaretim, tehdidim ve darbım olmadı. Bende bu olayda darp edilmediğimden doktor raporu almak istemiyorum. Benim bu olayla ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."

 

 

ETİKETLER

kabemaketihramgözaltıcihat dumanhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24