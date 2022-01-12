Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak’tan Enes Kara yorumu: Ahlak yobazları istiyor ki, bu ülkede tesettür kalmasın, ezan okunmasın

İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi'nin (İFAM) kurucu başkanı olan ve kadınlara yönelik açıklamalarına gelen tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alınan İhsan Şenocak, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara intiharına ilişkin açıklama yaptı.

Kara'nın ölümünün ardından yapılan eleştirilere tepki gösteren Şenocak, sosyal medya hesabı Twitter’da yaptığı paylaşımda, "Onlarca intihar içerisinden Enes Kara'nın gündem yapılması gösterdi ki ahlak yobazları istiyor ki, bu ülkede tesettür kalmasın, ezan okunmasın, kubbeler gökleri selamlamasın, İslam'ın hediyesi Anadolu’da tek bir Müslüman kalmasın! Kilisede doğsalardı cenaze günü böyle kin kusamazlardı.” ifadelerine yer verdi.

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