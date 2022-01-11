Cemaat yurdunda yaşamına son veren Enes Kara'nın babası: Ben 25 yıldır bu cemaatin içindeyim, 'birkaç ay kalır sonra alışır' dedim

Kaldığı cemaat yurdunda maruz kaldığı baskıları bir video ile anlatan ve psikolojik olarak yıprandığını söyleyerek yaşamına son veren Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın babası Mehmet Kara, kendisinin 25 yıldır Nur Cemaati içinde olduğunu söyleyerek, "Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu" dedi.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Enes Kara, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskıyı anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son verdi.

TELE 1’den Fırat Yeşilçınar’a konuşan Enes Kara’nın babası, oğlunun Nur Cemaati'ne ait bir yerde kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Sürekli telefonla oynuyordu. İçine kapanık birisiydi. Fazla konuşmazdı. Çevresiyle falan da konuşmazdı. Videosunu izledim. Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Talebelerin kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Devlet yurdunda başvuru yapmadık. Durumumuz iyi. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Ben 25 yıldır Risale-i Nur okuyorum. Bir zararını görmedim. Ben bu cemaatin 25 yıldır içindeyim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır dedim. Cenazeyi aldık şu an dönüyoruz Hatay’a. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık."

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