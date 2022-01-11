AKP'li Çelik’ten Enes Kara paylaşımı: Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son vere tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'ya ilişkin olarak paylaşım yaptı. Çelik, "Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalı" düşüncesini dile getirdi.

Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı. Enes Kara, kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir. Her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir. Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır..." ifadesini kullandı.

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