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15 Temmuz Darbe Girişimi

Diyanet: Öldürülen darbecilere din hizmeti verilmeyecek!

"Darbeciler, bir milletin hukukunu ayaklar altına almış ve böylece Mümin kardeşlerinin tezkiye ve dualarını hak etmemişlerdir"

19 Temmuz 2016 17:48

Diyanet İşleri Başkanlığı darbe girişiminde bulunan cuntacıların cenazeleri için din hizmeti verilmeyeceğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde öldürülen darbecilerin cenaze namazları ile ilgili olarak halkımızdan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığımıza gelen yoğun sorular üzerine aşağıdaki açıklamanın kamuoyu ile paylaşılması uygun görülmüştür" dendi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Gökhan Danacı'nın haberine göre, "Cenaze namazı, ölen bir mümin için kardeşleri tarafından yerine getirilen bir tezkiye ve duadır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu merasimde Müminler ölen kardeşleri için dua etmekte, ona hüsnü şehadette bulunmakta ve haklarını helal ettiklerini ilan etmektedir. Halbuki bu kişiler, giriştikleri eylemler ile sadece bireylerin değil bütün bir milletin hukukunu ayaklar altına almış ve böylece Mümin kardeşlerinin tezkiye ve dualarını hak etmemişlerdir. Bu nedenle ülkemizin meşru yönetimine başkaldırarak milletimizin ve devletimizin bekasını hedef alan, TBMM başta olmak üzere kamu kurumları üzerine bomba yağdıran ve acımasızca halka karşı silah kullanan ve bu sırada öldürülen darbecilere karşı Başkanlığımızca sala, teçhiz, tekfin ve üzerlerine cenaze namazı kılınması gibi din hizmetleri verilmeyecektir"

Açıklamanın devamında, "Ancak zorla ve tehdit ile olaya sürüklenmiş, hiçbir şeyden habersiz ne olduğunu bilmeden kendisini çatışmaların içinde bulmuş ve hayatını kaybetmiş, er-erbaş ve askerlerimiz ile güvenlik görevlilerimiz bu uygulamanın dışında tutulacaktır" sözleri kullanıldı.

 

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