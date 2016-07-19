Aydınlardan çağrı: Darbe girişimi kutuplaşmanın son bulması, temiz bir sayfa için imkân olsun

Aralarında Zülfü Livaneli, Bülent Erkmen, Teoman, Murat Uyurkulak, Erdal Beşikçioğlu, Rıdvan Akar, Ercan Kesal, Hasan Saltık, Nermin Yıldırım ve Yüksel Aksu gibi isimlerin bulunduğu bir grup aydın ve sanatçı darbe girişimiyle ilgili bir çağrı metnine imza attı. TSK içinde yer alan bir grup cuntacı askerin gerçekleştirdiği darbe girişiminin kınandığı çağrı metninde "200'den fazla insanımızın canına mal olan bu acı tecrübenin, toplumsal barışın sağlanması ve hem toplum hem de siyasiler nezdinde kutuplaşmanın son bulması için bir imkân olarak değerlendirilmesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı. Aydınlar "darbe girişimiyle birlikte demokrasi adına yeni ve temiz bir sayfa açılmasını temenni ettiklerini" belirtti.

Çağrı metninin tamamı şöyle:

15 Temmuz gecesi, bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimini şiddetle kınıyoruz.

Her türlü darbeye karşıyız ve halkın bütün farklılıklarıyla, özgürce bir arada yaşaması umudunu taşıyoruz.

İdeolojik ayrım yapmaksızın, toplumun her kesimiyle tek yürek olup direndiğimiz bu antidemokratik girişimden sonra, ülkemizde demokrasi adına yeni ve temiz bir sayfa açılmasını talep ediyoruz.

200'den fazla insanımızın canına mal olan bu acı tecrübenin, toplumsal barışın sağlanması ve hem toplum hem de siyasiler nezdinde kutuplaşmanın son bulması için bir imkân olarak değerlendirilmesini temenni ediyoruz.

Darbe girişimine karşı olduğumuz gibi, sonrasında ortaya çıkan şiddet görüntülerinden de üzüntü duyuyoruz.

Biz namluların baskısından uzak bir siyasal alanın özerkliğine inanıyor; gücünü tüm farklılıklarıyla halktan alan katılımcı demokrasiden yana tavır koyuyor, hukuka ve insan haklarına saygılı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke hayali taşıdığımızı ilan ediyoruz.

Aramızdaki fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak, her türlü darbeye karşı demokrasi ve hukukun yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor ve bu uğurda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz.

İMZACILAR