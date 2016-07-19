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15 Temmuz Darbe Girişimi

Aydınlardan çağrı: Darbe girişimi kutuplaşmanın son bulması, temiz bir sayfa için imkân olsun

"15 Temmuz gecesi, bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimini şiddetle kınıyoruz"

19 Temmuz 2016 17:23

Aralarında Zülfü Livaneli, Bülent Erkmen, Teoman, Murat Uyurkulak, Erdal Beşikçioğlu, Rıdvan Akar, Ercan Kesal, Hasan Saltık, Nermin Yıldırım ve Yüksel Aksu gibi isimlerin bulunduğu bir grup aydın ve sanatçı darbe girişimiyle ilgili bir çağrı metnine imza attı. TSK içinde yer alan bir grup cuntacı askerin gerçekleştirdiği darbe girişiminin kınandığı çağrı metninde "200'den fazla insanımızın canına mal olan bu acı tecrübenin, toplumsal barışın sağlanması ve hem toplum hem de siyasiler nezdinde kutuplaşmanın son bulması için bir imkân olarak değerlendirilmesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı. Aydınlar "darbe girişimiyle birlikte demokrasi adına yeni ve temiz bir sayfa açılmasını temenni ettiklerini" belirtti. 

Çağrı metninin tamamı şöyle:

15 Temmuz gecesi, bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimini şiddetle kınıyoruz.

Her türlü darbeye karşıyız ve halkın bütün farklılıklarıyla, özgürce bir arada yaşaması umudunu taşıyoruz.

İdeolojik ayrım yapmaksızın, toplumun her kesimiyle tek yürek olup direndiğimiz bu antidemokratik girişimden sonra, ülkemizde demokrasi adına yeni ve temiz bir sayfa açılmasını talep ediyoruz.

200'den fazla insanımızın canına mal olan bu acı tecrübenin, toplumsal barışın sağlanması ve hem toplum hem de siyasiler nezdinde kutuplaşmanın son bulması için bir imkân olarak değerlendirilmesini temenni ediyoruz.

Darbe girişimine karşı olduğumuz gibi, sonrasında ortaya çıkan şiddet görüntülerinden de üzüntü duyuyoruz. 

Biz namluların baskısından uzak bir siyasal alanın özerkliğine inanıyor; gücünü tüm farklılıklarıyla halktan alan katılımcı demokrasiden yana tavır koyuyor, hukuka ve insan haklarına saygılı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke hayali taşıdığımızı ilan ediyoruz.

Aramızdaki fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak, her türlü darbeye karşı demokrasi ve hukukun yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor ve bu uğurda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz.

 

İMZACILAR

 

  1. Ahmet Hakan
  2. Ahmet Mümtaz Taylan
  3. Ahmet Ümit
  4. Ali Atay
  5. Ali İhsan Varol
  6. Ali Nesin
  7. Alican Yücesoy
  8. Aslı Özge
  9. Ayça Örer
  10. Ayşe Erkmen
  11. Birol Tezcan
  12. Burak Aksak
  13. Bülent Erkmen
  14. Caner Cindoruk
  15. Çetin Tankoç
  16. Çiçek Kahraman
  17. Çiğdem Mater
  18. Derya Köroğlu
  19. Doğu Yücel
  20. Dündar Hızal
  21. Ebru Ceylan
  22. Emin Alpen
  23. Emre Erkmen
  24. Ergin Cinmen
  25. Ercan Kesal
  26. Ercan Mehmet Erdem
  27. Erdal Beşikçioğlu
  28. Fikret Kuşkan
  29. Gözde Onaran
  30. Hakan Bıçakcı
  31. Hakan Günday
  32. Hasan Saltık
  33. Kutub Şimşek
  34. Kübra Par
  35. Mahmut Fazıl Coşkun
  36. Mehmet Efe
  37. Mert Fırat
  38. Mevlana İdris
  39. Murat Menteş
  40. Murat Uyurkulak
  41. Mustafa Becit
  42. Nadir Öperli
  43. Nebil Özgentürk
  44. Nermin Mollaoğlu
  45. Nermin Yıldırım
  46. Nurhak Kaya
  47. Okan Avcı
  48. Ömer Erdem
  49. Rıdvan Akar
  50. Sadi Celil Cengiz
  51. Selçuk Aydemir
  52. Sevim Gözay
  53. Sezen Aksu
  54. Sinem Sal
  55. Teoman
  56. Tolga Karaçelik
  57. Yüksel Aksu
  58. Zülfü Livaneli

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