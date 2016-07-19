Nişantaşı Üniversitesi: Darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin çocuklarına yüzde 100 burs verilecek

Nişantaşı Üniversitesi, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına yüzde 100 burs vereceğini duyurdu.

Üniversitenin internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada “Demokrasi şehitlerinin eğitimine devam eden ve bu yıl sınava giren çocuklarına yüzde 100 burs vermekten şeref duyarız” ifadelerine yer verildi.

Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Levent Uysal, “Bu alçaklar ve uzantıları her ne şekilde olursa olsun yetiştirdiğimiz gelecek nesillere asla ve asla temas edemeyecekler. Ülkemiz ve istikrarımız yetiştireceğimiz yerli ve milli nesillerle ayakta kalacaktır. Bu düşünceden hareketle biz Nişantaşı Üniversitesi olarak bu yoldaki alçakları asla ve asla içimizde barındırmayacağız. İnanıyorum ki tüm üniversitelerimiz aynı düşüncededir ve bu bilinçle gençlerimize sahip çıkacaktır” diye konuştu.