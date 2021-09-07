Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sosyal medyaya ‘fıkıh’la düzenleme önerisi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yılın başında yayımladığı 'Sosyal Medya Ahlakı' adlı kitabında, “sosyal medyada hukuki düzenlemelerin yetersiz kaldığı alanlarda ‘fıkıh’ın devreye girebileceği” önerisine yer verildi

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Kitabın önsözünü yazan Başkan Ali Erbaş, sosyal medya için düzenleme çağrısı yaparak “Sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyen yasal mekanizmanın yanı sıra güçlü bir bilincin inşası elzemdir. Bilhassa, Yüce Allah’ın tüm zaman ve zeminlerde murakaba ettiğinin bilinciyle şekillenen bir otokontrol sistemi geliştirmek; hakikat dünyasından kopmadan, sanal ortamlara mahkûm olmadan asil bir yaklaşımı kuşanmak gerekir” dedi.

Kitapta ayrıca “sosyal medyaya hukuki düzenleme getirmek” ve “sosyal medyada ahlak” gibi konular da tartışıldı. Yasal düzenlemelerin sosyal medyada yetersiz kalabileceği belirtilen kitapta, “Bu noktada bireylere, sergilediği davranışlar karşılığında hem dünyevi hem de uhrevi sorumluluk yükleyen, onların vicdanına hitap etme yönü de bulunan fıkıh etkili olmaktadır” denildi.

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