AKP’den sosyal medya düzenlemesinde cezai yaptırıma ‘hakaret suçu’ formülü

Sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalışan ve “cezai yaptırımlar” ile ilgili düzenleme için Anayasa'nın 26. maddesindeki “ifade özgürlüğü” kriterine takılan AKP, bu kriteri Türk Ceza Yasası’nın (TCK) 125. maddesindeki “kişilik haklarına saldırı ve hakaret suçlarıyla” aşmayı hedefliyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, TCK’nın 26. Maddesindeki “ifade özgürlüğü” kriterini “hakaret ve kişilik haklarına saldırı” bağlığı ile aşmak planlanırken; bu nedenle sosyal medya düzenlemesinde “eleştirel” nitelikteki paylaşımların “hiçbirinin cezai yükümlülüğünün olmayacağı” belirtiliyor. Bunun için de TCK’nin 125. maddesinde yer alan “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikteki somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılır” hükmüne “sosyal medyada yapılan hakaret suçunun” da eklenebileceği kaydediliyor.

"AKP, '2 yıla kadar hapis cezası'nın oranını artırmak istiyor"

Ancak AKP’nin, TCK’nin ilgili maddeleri uyarınca “hakaret” suçunda öngörülen “2 yıla kadar hapis cezasının oranını artırmak istediği” de belirtiliyor. Bu sürenin ne kadar olacağı ile ilgili “henüz bir görüş birliğinin sağlanamadığı” belirtilirken, AKP’nin söz konusu cezada, “hafifletici nedenin olmamasını istediği” de kaydediliyor. Bununla birlikte, söz konusu “ağır hakaretler içeren içeriklerin de şirket temsilcileriyle yapılan görüşmelerle, içeriğin 24 saat içinde kaldırılmasının talep edilebileceği” vurgulanıyor.

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