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Diyanet İşleri Başkanı: Akli melekeleri gelişmemiş bir çocuğu, annesi babası olsa dahi evlendiremez

"Cinsel istismara kapı aralayacak bir düzenleme..."

28 Kasım 2016 16:25

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hükümetin, tepkiye yol cinsel istismar önergesine ilişkin olarak, "Cinsel istismara kapı aralayacak bir düzenlemenin hukuk ve adalet sistemimizden onay alması mümkün olamaz" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Görmez Adana'da katıldığı 33. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu.

"İslam bireyin mükellefiyetini akıl ve buluğ şartına bağlar. Ergenlik gerek şarttır ancak yeter şart değildir. Yeter şart akılla tamamlanır" diyen Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nikâh hafife alınamaz büyük bir sözleşmedir. Bütün bunlar gözardı edilerek, henüz anne olma yaşına gelmemiş, eş olma karar vermemiş bir çocuğu annesi babası olsa dahi evlendiremez. Buluğ çağına erse de aklı melekeleri gelişmemiş, eş olmanın anlamını, aile olmanın yükümlülüğünü, anne olmanın gereklerini henüz öğrenmemiş ve idrak edememiş bir kız çocuğu babası tarafından dahi evlendirilemez. Buna rağmen çocuk yaşta evliliğin İslam odaklı tartışılması ve konuşulması üzücü olmuştur. Cinsel istismara kapı aralayacak bir düzenlemenin hukuk ve adalet sistemimizden onay alması mümkün olamaz. Devlet hiç bir ayrım gözetmeksizin kanatları altında yaşayan herkesin ırz ve namusunun da teminatıdır. Bu bağlamda hak ihlalleri ve tecavüzler cezasız kalamaz. Elbette mağduriyetler var ise yeni mağduriyetlere zemin oluşturmamak adına kılı kırk yaran bir özenle hareket edilmelidir."

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