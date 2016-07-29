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15 Temmuz Darbe Girişimi

Diyanet devreye girdi, "Hainler Mezarlığı kurdum" diyen Kadir Topbaş tabelayı kaldırttı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Taksim Meydanı'nın Topçu Kışlası olacağını söyledi

29 Temmuz 2016 03:49

"İnsanlarımız kendi mezarlığında istemez" dedim, Hainler Mezarlığı'nı kurdum!" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Diyanet Başkanı Mehmet Görmez ile konuştuğunu belirterek, "Tabelayı kaldırmanız doğru olur' dedi. Ben de kaldırttım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, darbe girişiminde öldürülenler için Pendik’te yapılan "Hainler Mezarlığı" ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile konuştuğunu belirterek, "Din İşleri Yüksek Kurulunda bir toplantı yapmışlar. Ailelerin rencide olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. 'Tabelayı kaldırmanız doğru olur' dedi. Ben de kaldırttım." dedi.

 

"Taksim Meydanı Topçu Kışlası olacak"

 

Taksim Meydanı ile ilgili olarak da Osmanlı döneminde Topçu Kışlası'nın olduğunu, bir mimar olarak ön yargılı duruşu kabul edemediğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Taksim Topçu Kışlası'nı yapacağız. Cumhurbaşkanımız zaten net söylüyor. Fonksiyon olarak sanat galerisi düşünüyoruz. Onun için çok fazla ağaç kaldırılmıyor. O ağaçlar çok eski değil. Sanat galerisinin altında iç ve dışa bakan kafeler düşünüyoruz.

İnsanların Şanzelize’ye gittiği gibi gelip orada kafelerde de geç saatlere kadar oturduğu gibi bir sanat galerisi olabilir. Bunun proje çalışmaları devam ediyor. Altında otoparkı da olacak. Bununla ilgili kurul kararları vardı. Mahkeme kararları da yapılabileceği yönünde netleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu eserin yapılmasının doğru olacağını söyledi. Kentin kültürüne hizmet edecek."

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