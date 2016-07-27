İhsan Eliaçık: 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül darbecilerini de 'Hainler Mezarlığı'na taşıyacak mısınız?

İlahiyatçı İhsan Eliaçık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla 15 Temmuz cuntacıları için Pendik'te hayvan barınağı yerine kurulan 'Hainler Mezarlığı' uygulamasına tepki gösterdi. "Ölenden, kılıç da sorgu da kalkar. Ne Sıffin'de, ne Cemel'de ne Kerbela'da İslam tarihinde örneği yoktur" diyen Eliaçık, Madem öyle 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül darbecilerinin mezarlarını da 'Hainler Mezarlığı'na taşıyacak mısınız?" diye sordu. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Eliaçık, "Haddini aşan zıddına dönüşür" ifadesini kullandı.

'Hainler Mezarlığı' fikrinin belediye toplantısında ortaya atıldığını belirten Topbaş, "Kimsesizler Mezarlığı’nı teklif ettiler. Kimsesizlere haksızlık olur, bir Hainler Mezarlığı olsun oraya gömelim’ dedim. Ağır ama ağırlığı da hak ediyorlar. İnsanın üzerine geldi mi içinde parçalanan bir mermi kullanıyorlar. Bu adama vatan haini denilmez mi?” diye konuşmuştu.