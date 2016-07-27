Kadir Topbaş: "İnsanlarımız kendi mezarlığında istemez" dedim, Hainler Mezarlığı'nı kurdum!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında New York’ta bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, darbe girişiminin yaşandığı gece 'direnişi ABD'den telefonla yürüttüğünü' söyledi. 'Hainler Mezarlığı' fikrinin belediye toplantısında ortaya atıldığını belirten Topbaş, "Kimsesizler Mezarlığı’nı teklif ettiler. Kimsesizlere haksızlık olur, bir Hainler Mezarlığı olsun oraya gömelim’ dedim. Ağır ama ağırlığı da hak ediyorlar. İnsanın üzerine geldi mi içinde parçalanan bir mermi kullanıyorlar. Bu adama vatan haini denilmez mi?” diye konuştu.

Hürriyet'ten Bülent Ovacık'a konuşan İBB Başkanı Kadir Topbaş darbe girişiminin başladığı 15 Temmuz günü, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı (UCLG) olarak New York’da BM Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu Yerel ve Ulusal Yönetimler Arasında Dikey İşbirliği oturumuna ana konuşmacı olarak katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bilgisi dahilinde toplantıya katıldığını söyleyen Topbaş “ABD, Türkiye ile hava trafiğini durdurdu. Büyük sıkıntı yaşadık. Süreci New York’tan telefonla yönettim” dedi.

Topbaş'ın darbe girişimiyle ilgili açıklamaları şöyle:

“Cumartesi sabahı Silivri’den bir birliğin geldiği bilgisini aldık. Hemen genel sekreterimi arayıp ‘Durum belli oluncaya kadar yolları kesin, durdurun’ talimatı verdim. İstanbul’a döndükten sonra 1. Ordu Komutanı’yla görüşmemizde, ‘Onu iyi ki durdurmuşsunuz. İşimiz zorlaşırdı. İyi niyetlerle gelmiyorlarmış’ dedi.”

Aktarmalı geldi

Almanya üzerinden birkaç aktarma yaparak pazartesi sabahı İstanbul’a ulaşmış. “Gecikmeli geldim ama burada da olsa süreci telefonlarla yönetecektim” diyor. Darbe girişiminin ilk saatlerinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan’la bağlantı kuramadığını söyleyen Topbaş, Cumhurbaşkanı’nın sokaklara çağrı anonsunu duymadan belediyeye ait 3 binin üzerinde aracı yollara çıkarmış. Kamyonlar, vinçler, itfaiye araçları, otobüsler darbe girişimini önlemek için harekete geçirmiş. Hafriyat kamyonlarının da toprak yükleyerek yolları kapamasını istemiş: “Herkesin bir direniş koyması gerekiyordu. Bütün elemanlarımız canhıraş çalıştı. Kimse eve gitmedi, kimse uyumadı. Sadece biz yapmadık. İlçe belediyeleri de araçlarını çıkardı. En güçlü direniş nedir? Bunların hareket kabiliyetini kesmek. AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü) çok önemliydi bizim için. İstanbul’u kontrol eden kameralar vardır orada. İstanbul’un gözü demek orası. Polisin, halkın hareketlerini rahat rahat kontrol etme imkanları vardı orada. Çok şükür orası boşaltıldı.”

Girişimin maliyeti

Darbe girişiminin İBB’ye maliyetini de sorduk Kadir Topbaş’a. Cevabı şöyle oldu: “Darbe başarılı olsaydı 40-50 yıl geriye gidecekti ülke. Türkiye’nin geleceği kararmadı. Bu maliyet onun yanında hiç bir şey değil.”

Bedava toplu ulaşımın da İstanbullular meydanlarda olduğu sürece uzatılabileceğini söylüyor Topbaş: “Vatandaş maliyet hesabı yapmıyorsa bütün kurumların fedakârlık göstermesi gerekiyor.”

Hainler Mezarlığı fikri ise belediye toplantısında ortaya çıkmış: “‘Aileleri isterse alır götürür. İnsanlarımız kendi mezarlığında istemezler’ dedim. Kimsesizler Mezarlığı’nı teklif ettiler. ‘Kimsesizlere haksızlık olur, bir Hainler Mezarlığı olsun oraya gömelim’ dedim.” "Biraz ağır olmadı mı bu isim?" sorusu üzerine Topbaş, “Ağır ama ağırlığı da hak ediyorlar. İnsanın üzerine geldi mi içinde parçalanan bir mermi kullanıyorlar. Bu adama vatan haini denilmez mi?” diye cevap verdi.

Gazi Kadir

Kadir Topbaş, darbeci askerler tarafından vurulan İBB çalışanı ile ilgili olarak da "Kadir adındaki arkadaşımız darbe girişimi gecesi kapıya gelmiş içeri girmek istemiş. Askerlerle arasında bir münakaşa geçmiş. Diz kapağından vurmuşlar. Zaten hep diz kapağına ateş etmişler insanların. Şimdi sakat kaldı. ‘İsmimiz karışıyordu, sen şimdi Gazi Kadir oldun’ dedim" ifadelerini kullandı.