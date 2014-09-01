Diyanet artık doğrudan Ahmet Davutoğlu'na bağlı

Bakanlara Kurulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda Başbakan Yardımcıları arasındaki görev dağılımı yapılırken, Çözüm Süreci de ilk kez bir hükümet programında net ifadelerle yer aldı

Hürriyet.com.tr'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, bakan yardımcıları arasındaki dağılımın en büyük sürprizi, daha önce Başbakanlık tarafından Başbakan Yardımcılığı'na bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nı doğrudan Başbakanlık makamına bağlanması oldu.

Dini diplomasi

Davutoğlu'nun sürpriz bir kararla, Diyanet'i kendisine bağlaması, Ankara kulislerinde "dini diplomasi atağının işareti" olarak yorumlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, son dönemde Ortadoğu'daki mezhep çatışmaları, Suriye ve Irak'ta artan IŞİD etkinliği konusunda açıklamalar yapmıştı. Diyanet'in öncülüğünde, Ortadoğu'daki dini liderler Türkiye'de bir konferansta biraraya getirilip, "uzlaşma" ve "tolerans" mesajları verilmişti.

Şimdi Diyanet'in Başbakanlığa bağlanması ile Ortadoğu'da mezhep ve din çatışmalarından dolayı akan kanı durdurmak amacıyla, Türkiye'nin "dini diplomasiye ağırlık vereceği" yorumları yapıldı.

Atatürk döneminde de cumhurbaşkanlığı makamına bağlıydı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı değişik kurumlara bağlandı. Atatürk, kendi Cumhurbaşkanlığı döneminde Diyanet'i kendisine bağlamıştı.

Atatürk sonrasında ise Diyanet bir bakan aracılığıyla, Başbakan'a bağlanmıştı.

Özal'ın Başbakanlığı döneminde, o zamanın Diyanet işleri başkanı ile bağlı bulunduğu bakan arasında anlaşmazlık yaşanınca, Diyanet Başbakanlık makamına bağlanmış, ancak daha sonra yeniden Başbakan Yardımcılığına bağlı bir kurum haline getirilmişti.