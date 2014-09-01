Davutoğlu: 2007'de üniversite hocalığına geri dönecektim, ama...

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2007 yılında üniversite hocalığına devam etmek için karar aldığını ancak kararından vazgeçerek AKP ile yola devam ettiğini açıkladı. Davutoğlu, kararına gerekçe olarak "Ben o dönem üniversiteye dönmeyi çok arzu ediyordum. Bunu da beyan etmiştim. Ancak o kararı vereceğim dönemde, Türkiye’de hukuka uygun olmayan gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 garabeti baş gösterdi. Dağlıca baskını oldu, içimiz yandı. Sonra 2008’in başında Ak Parti’yi kapatma davası açıldı. Milli iradeye büyük bir müdahale vardı. Bu durumda üniversiteye dönemezdim. Bırakıp kaçmak olurdu. Yapamazdım. Bu davanın içinde kalmam gerekiyordu. Öyle yaptım" ifadelerini kullandı.

Milliyet'ten Serpil Çevikcan'a konuşan Davutoğlu, "Hocalıktan kopamayacağım, fırsat buldukça ders vermek istiyorum” dedi.

Milliyet'te yer alan haber şöyle:

‘Kalmalıydım’

Bu ortamın en çok ilgi gösterilen isimlerinden biri de kuşkusuz Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Hanım’dı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, çok sevdiği üniversite hayatına dönmek isteyen Davutoğlu’nu aktif politika için nasıl ikna ettiği yolunda El Cezire’ye yaptığı açıklamanın dumanı tütüyordu.

Erdoğan, Davutoğlu’na, “Artık buraya kadar danışman olarak geldin. Bundan sonra sizi çok daha farklı görevler bekleyecek. Bugüne kadar teorisyendiniz. Bundan sonra bu işin pratiğini de yaparak ülkemize, milletimize çok daha faydalı olacaksınız” demişti.

Yeni Başbakan’a bu sözleri hatırlattık. “2007 seçimleri yaklaşırken niye danışmanlık görevinizden sonra üniversiteye dönmediniz de, politikayı seçtiniz” diye sorduk.

Şöyle dedi:

“Doğru. Ben o dönem üniversiteye dönmeyi çok arzu ediyordum. Bunu da beyan etmiştim. Ancak o kararı vereceğim dönemde, Türkiye’de hukuka uygun olmayan gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 garabeti baş gösterdi. Dağlıca baskını oldu, içimiz yandı. Sonra 2008’in başında Ak Parti’yi kapatma davası açıldı. Milli iradeye büyük bir müdahale vardı. Bu durumda üniversiteye dönemezdim. Bırakıp kaçmak olurdu. Yapamazdım. Bu davanın içinde kalmam gerekiyordu. Öyle yaptım.”

Davutoğlu, o gün verdiği kararın ardından önceki akşam Başbakan sıfatıyla sohbet ediyordu ama hocalıktan ve üniversiteden kopmaya pek niyetli görünmüyordu.

Sohbetimiz sırasında, hükümet programını sorduğumuzda, Genel Başkan seçildiği kongredeki konuşmasına atıf yaptı. Programa yoğun bir mesai harcadıklarını söyledikten sonra kurultay konuşmasının da aslında ders niteliğinde olduğunu belirtti.

'Hoca her zaman hoca'

Hocalıktan kopamayacağını söyleyerek, “Fırsat buldukça ders vermek istiyorum” dedi.

Zaten, yazılmamak kaydıyla yaptığı önemli değerlendirmelerde de, hocalık alışkanlığıyla, 1,2,3,4 diye analitik sıralamalar yapmaktan kendisini alıkoyamadı.

Dışişleri Bakanlığı döneminde, kendi deyimiyle evi uçaklar olan Davutoğlu Başbakan olarak mecburen daha çok içe dönecek.

Dış temaslarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ağırlığını daha çok göreceğiz.

Davutoğlu, bunun bir zorunluluk olduğunu belirtirken il kongreleri nedeniyle 81 kentin tamamını ziyaret edeceğini vurguladı.

Bakanlar Kurulu’nu istisnasız her hafta toplayacağını söyledi.

‘Saat gibi işledi’

Gece boyunca, rahat ve kafasındaki planlamaları yapmış bir Başbakan portresi çizen Davutoğlu, sohbetimiz sırasında bunun en önemli gerekçesini de aslında şu ifadeyle ortaya koymuş oldu:

'Herşey tıkır tıkır, saat gibi işledi'

Kastettiği, Türkiye’yi yeni Cumhurbaşkanı, yeni Başbakan ve yeni AK Parti Genel Başkanı’yla tanıştıran sıcak süreçti.

Sürecin saat gibi işlemesinin nedenlerini anlatırken, üç temel gerekçeyi şöyle anlattı.

1) İlk kez, iktidar partisindeki Genel Başkanlık değişimi bir sorun yaşanmadan, bir kriz çıkmadan gerçekleştirilmiş oldu. Geçmişte bunu hiç bir parti böyle başaramadı.

2) Cumhurbaşkanlığı seçimi, sorunsuz, sıkıntısız, bunalımsız tamamlandı.

3) Aynı partiye, aynı geleneğe mensup iki isim arasında Cumhurbaşkanlığı devir-teslim töreni gerçekleşti. Orta çıkan tablo iktidar partisinde bir soruna yol açmadı.