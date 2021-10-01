Disney ve Scarlett Johansson, aralarındaki anlaşmazlığı çözdü

Medya şirketi Disney ve oyuncu Scarlett Johansson, Marvel süper kahraman filmi Black Widow'un vizyona girmesiyle ilgili aralarındaki anlaşmazlığı çözdü.

Johansson iki ay önce Disney'i, sözleşmesini ihlal etmekle suçlayarak dava etmişti.

Tıklayın I Scarlett Johansson, Disney'e dava açtı

Disney ve Johansson arasındaki anlaşmanın detayları açıklanmadı.

Disney Studios'un içerik başkanı Alan Bergman, "Scarlett Johansson ile 'Black Widow' konusunda karşılıklı bir anlaşmaya varabildiğimiz için çok mutluyum" dedi.

Disney ile olan anlaşmazlığın çözüldüğü için mutlu olduğunu ve daha fazla işbirliği için sabırsızlandığını dile getiren Johansson, "Yıllar boyunca birlikte yaptığımız işlerden inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Ekiple olan yaratıcı ilişkimden büyük keyif aldım" ifadelerini kullandı.