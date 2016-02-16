DİSK Başkanı'ndan 'Hırsız, katil Erdoğan' yorumu: Kalabalıklar içinde bazı şeyleri durduramıyorsunuz

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, sendikalarının genel kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu salona girdğinde atılan ''Hırsız, katil Erdoğan'' sloganlarına ilişkin, "Çalışma Bakanımızı kürsüden dinlemiş olsaydık bizim de kürsüden söyleyeceklerimiz vardı. Ama bazı kitlesel kalabalıklar içinde bazı şeyleri durduramıyorsunuz, gücünüz yetmiyor" dedi.

Beko, CHP İzmir İl Başkanı Alaattin Yüksel'i ziyaretinde, DİSK'in 15. Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan olaylara ve ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurula gelenekler çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'yu davet ettiklerini anlatan Beko, "Biz işçilerin haklarını koruyan bir konfederasyon olduğumuz için ilk kapısını çalacağımız yer Çalışma Bakanlığı idi. Ancak orada beklenmeyen birtakım olaylar oldu. Sonuç itibarıyla, Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan çatışmalara bakalım, bir de 100 yıllık kıdem tazminatlarının kazanımlarını kaldırmak isteyen AKP'ye bakalım. Böyle bir süreçte orada arkadaşlarımızın tepkisini biraz anlayışla karşılamak gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüden konuşma yapmasının planlandığını kaydeden Beko, şöyle devam etti:

''Bazı şeyleri durduramıyorsunuz''

"Biz biraz daha disiplinli, denetimli şekilde 'kıdem tazminatlarını leş kargalarına yedirmeyiz, gerekirse genel grev yaparız' diye yerimizden slogan atmış olsaydık, Çalışma Bakanımızı kürsüden dinlemiş olsaydık bizim de kürsüden konuyla ilgili söyleyeceklerimiz vardı. Ama bazı kitlesel kalabalıklar içinde bazı şeyleri durduramıyorsunuz. Gücünüz yetmiyor. Siyasi partilerin mitinglerinde de genel kurullarında da yaşanan bazı olaylar üzülerek söylüyorum bizde de yaşanıyor.”

Gazetecilerin Türk-İş tarafından kıdem tazminatı konusunda yapılan açıklamaları hatırlatması üzerine Beko, bu konuda ayrı bir fon kurulmasına gerek olmadığını söyledi.

CHP İzmir İl Başkanı Alaattin Yüksel de ülkenin bir kaos döneminden geçtiğini, kriz döneminde birlik ve beraberliğin daha önemli olduğunu kaydederek DİSK'in yanında yer alacaklarını ifade etti.